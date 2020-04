Jižní Korea zvažuje sledovací náramky pro karanténu v boji proti COVID-19

Jižní Korea je zemí, kde se počet nakažených koronavirem SARS-CoV-2 poměrně rychle zvýšil na přelomu února a března. V zemi se ale podařilo tento nárůst do značné míry zpomalit a počty rostou už jen po desítkách lidí denně. Aby se to zastavilo, lidé s nemocí by měli dodržovat karanténu. Jak se ale zdá, to se vždy neděje. V Koreji je zatím přes 10,3 tisíce nakažených (192 mrtvých), v karanténě je pak přes 46,5 tisíce lidí, přičemž 36,4 tisíce je příchozích ze zahraničí. Ti by měli být 2 týdny v izolaci, jenže někteří lidé toto porušují a vláda tak uvažuje, že zavede sledování karanténních opatření pomocí elektronických náramků. Zavedení podobného způsobu sledování obyvatel by se ale pravděpodobně setkalo s negativní odezvou veřejnosti.



Zatím bylo zjištěno, že 75 lidí porušilo karanténu, což naštěstí není extrémně vysoké číslo a jde jen o necelá 2 promile. Šest z nich je už nicméně ve vyšetřování policií za porušení národních zdravotnických zákonů. Sledovací elektronické náramky ale nejsou jedinými prostředky, nad kterými se uvažuje. Přemýšlí se i o staromódních metodách pomocí telefonátů lidem v karanténě a náhodných návštěvách.

