John Carmack navrhuje způsob, jak se lépe vypořádat s nedostatkem hardwaru

Johna Carmacka asi není nutné představovat, ale pokud přesto tápete, pak vězte, že jde o vysoce uznávaného herního vývojáře a programátora a současně i zakladatele studia id Software, které se významným způsobem podílelo na vývoji celého světa počítačových her.

A co nám může John Carmack sdělit na téma nedostatku herního hardwaru? Dle něj by mohly být odpovědí aukce hardwaru pořádané samotnými jeho výrobci.

To samozřejmě není ideální, ostatně by bylo bláhové se domnívat, že nám někdo za stavu dnešního trhu může jen tak zajistit, abychom si mohli za doporučované ceny běžně kupovat grafické karty či nové konzole. Dle Carmacka bychom na tom ale byli lépe, kdyby výrobci rozjeli transparentní aukce, přičemž trh by díky tomu byl efektivnější s mnohem kratší, respektive s přímou cestou k zákazníkovi.

To je jistě pravda, neboť by se eliminovalo i několik článků řetězce s koncovým prodejcem na konci, kterého ovšem dnes může ještě následovat scalper. Všechny tyto články zvyšují ceny zboží, čili to by v případě přímých aukcí mohlo za jistých okolností ještě zlevnit, i když zde by pochopitelně rovněž platilo, že ke zboží se dostane prostě ten, kdo víc zaplatí. A právě to neřeší jednu podstatnou věc, a to těžaře.

Těžaři jsou velice ochotni i za stávajícího stavu přeplatit hráče, čili je velká otázka, jak by takovéto souboje dopadaly v systému aukcí hardwaru, nehledě na to, že mnozí těžaři jsou evidentně přisáti už přímo na výstupy továren, takže pro ty by se zavedením aukcí možná nic nezměnilo. Na druhou stranu scalpeři by mohli být tímto způsobem vyřazeni, neboť by se ucházeli o hardware stejným způsobem jako běžní koncoví zákazníci.



Carmackem navrhovaný způsob prodeje by ovšem zcela rozboural systém trhu, jak jej známe. Nejde ani tak o koncové prodejce, jako spíše o to, že by zákazník už zcela ztratil přehled o tom, jaký výkon může za své peníze získat. Srovnání výkonu hardwaru vzhledem k ceně by už ztratilo smysl a mohlo by být leda orientační ve vztahu k průměrné ceně daného zboží, pokud by ta vůbec byla k dispozici. Jsou tu také otázky ohledně zasílání zboží, placení cla či DPH, ovšem na ty stejně nemusíme hledat odpovědi, protože je zřejmé, že pouhý návrh od Johna Carmacka na zaběhnutém způsobu distribuce a prodeje stejně nic nezmění.

Ceny souvisejících / podobných produktů: