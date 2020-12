Jonsplus BO100: na lanparty v retro stylu

Jonsplus BO100 tak může svým tvarem připomenout studiový reproduktor, ale už na první pohled jde pochopitelně o počítačovou skříň vyrobenou z hliníku s ocelovými "vnitřnostmi" a z temperovaného skla.

Jde o součást "creative series" a k dispozici máme dvě verze, a sice světlou s hnědým popruhem a černou s rovněž černým popruhem. Jinak by si ale obě verze měly svými možnostmi odpovídat.

Tvoří je hliníkový kryt ve tvaru obráceného U, do nějž je zasunuta ocelová konstrukce s pozicemi pro zdroj, desku a další komponenty. Místo pro zdroj je zcela dole a desku zde budeme montovat na přepážku nad ním do horizontální polohy. Pro grafickou kartu to ovšem viditelně moc místa nezbylo.

Čelo skříně pak tvoří 4 mm tlusté temperované sklo a nahoře máme dva USB 3.0 typu A plus jeden USB 3.1 typu C a kombo audio. Celkové rozměry skříně jsou 282 x 239 x 233 mm (V x Š x H) a krom desky formátu Mini ITX zvládne i DTX (až 170 x 203 mm), přičemž grafická či jiná karta je zde omezena především délkou (max. 207 mm) a pak může mít na výšku až 140 mm a zabrat dva sloty (tloušťka 48 mm). Do toho spadají například karty MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C OC nebo Asus TUF GTX 1660S-6G-Gaming.

Uvnitř se našlo místo ještě pro jeden 3,5" disk a dvě 2,5" zařízení, procesorový chladič může mít na výšku až 158,5 mm, což je na takovou skříň ještě velice slušné a co se týče chlazení jí samotné, k tomu poslouží jedna zadní 120mm pozice. Do ní můžeme nainstalovat i vhodně dimenzovaný radiátor a využít pro chlazení procesoru AiO vodníka. Nakonec nám zbývá zdroj, jenž musí být formátu SFX či SFX-L s hloubkou maximálně 118 mm, pokud budeme chtít zároveň využít 2,5" pozice.

Ceny souvisejících / podobných produktů: