JPR: čtvrtina grafických karet šla v prvním kvartálu do rukou těžařů

Společnost Jon Peddie Research je dobře známá díky svým průzkumům na trhu s hardwarem a těžko můžeme vedle ní a Mercury Research najít nějakou zkušenější. Dle jejich závěrů můžeme zjistit, že každá čtvrtá grafická karta vyslaná na trh a prodaná v průběhu prvního letošního kvartálu šla do rukou těžařů. A to samozřejmě nepočítáme ty, které si pořídili běžní zákazníci, kteří vlastní menší těžební rigy, nebo prostě svou grafickou kartu nechávají těžit v době, kdy sami nepotřebují její výkon pro hry či jinou zátěž.

Jon Peddie Research si ve svém průzkumu všímá tzv. attach rate, čili prostě toho, kolik PC dodaných na trh je vybaveno samostatnou grafickou kartou. Attach rate se vyjadřuje v procentech a v analýze se zohlednil rozdíl mezi skutečnou hodnotou a tou, která by se dala předpokládat dle trendu. Reálně tak v JPR sledovali nedávný pokles attach rate k pouhým 25 procentům a brzy poté začala hodnota opět stoupat směrem k 50 procentům. Podobné to bylo v případě předchozí vlny těžby na grafických kartách.

Ve výsledku se tak dozvídáme, že do rukou těžařů a spekulantů šlo v prvním kvartálu na 700.000 modelů karet patřících do hi-endu a střední třídy, což představuje sumu cca 500 milionů dolarů (čili v průměru 714 USD na kartu). Firma ale přiznává, že tato čísla budou do jisté míry zkreslena vlivem nedostatku karet na trhu a s tím spojené aktivity scalperů a obecně překupníků, kteří se snaží karty skupovat a přeprodávat.



Dle JPR tak mají těžaři svůj vliv na zvyšování cen a nedostatek karet, ale nelze na ně házet vše. Jde i o velký zájem ze strany hráčů a dopady pandemie, která jednak přiměla mnohé nudící se lidi k upgradu své sestavy a na druhé straně způsobila problémy při výrobě, ostatně nedostatek se v případě karet zdaleka netýká jen GPU, ale také výrobních kapacit samotných karet i jejich dalších komponent, a to konkrétně napájecích čipů, kondenzátorů a především pamětí GDDR6(X).

Nyní si můžeme počkat na to, jak se projeví nástup nových GeForce LHR, které mají okleštěný výkon v těžbě Etherea. To už také dávno není na svém vrcholu, kdy dosáhlo hodnoty přes 4000 dolarů a také odměny pro těžaře v posledních týdnech výrazně klesají a je otázka, kdy a zda budou už zcela utnuty přechodem na nový model, v němž už nepůjde o výpočetní výkon, ale o kapitál.

