JPR: trh s grafickými kartami dosáhl jen v 2. kvartálu hodnoty 11,8 mld. USD

Není vůbec překvapivé, že za druhé čtvrtletí dle Jon Peddie Research představovaly dodávky desktopových grafických karet na trh hodnotu 11,8 miliard dolarů, o 179 % více než před rokem. NVIDIA si přitom navýšila svůj podíl na rovných 80 procent, což dělá přírůstek 0,3 procentního bodu mezikvartálně a 2 body meziročně.

Mezi AIB se zde přitom počítají všechny desktopové karty založené na GPU a vlastních pamětech určené pro desktopy, pracovní stanice, těžební rigy, vědecké či renderovací stanice, apod.

Jak ovšem ukazuje graf 11,8 miliard dolarů představuje mezikvartální pokles, ale je otázka, zda to znamená i pokles v počtu dodaných kusů na trh, nebo spíše už jejich klesající hodnotu. V každém případě to vypadá, že objem výroby nyní už nemá kam růst a je omezen celou řadou faktorů, z nichž jsme dnes sami zmínili nedostatkové kondenzátory MLCC , jichž grafické karty spotřebují kvanta. Zkrátka se nedá říci, že navýšením výroby grafických čipů či pamětí by se automaticky dal zvýšit i počet vyráběných karet, faktorů je tu víc.