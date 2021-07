JPR: trh s herním PC hardwarem čeká zotavení

Už je to deset měsíců, co NVIDIA uvedla na trh svou generaci herních grafických karet s čipy Ampere. Postupně se nabídka rozšiřovala, ale zájem byl velký a my jsme mohli slýchat ujištění, že v příštím roce bude lépe. To ale opravdu málokdo tušil, že hned 4. ledna Ethereum prorazí hranici tisíce dolarů a postupně se vydá až ke svému maximu nad čtyři tisíce dolarů, což bude znamenat nejen obtížnou dostupnost karet a zvýšení jejich cen o pár tisíc korun, jako to bylo ještě v průběhu ledna. Postupně se ceny vyšplhaly do neuvěřitelných výšin a přilákaly o to víc scalperů, kteří skočili po tom, co "odpadlo od pusy" asijským těžařům.

Nyní už je ale situace mnohem lepší a tvrdí to i firma Jon Peddie Research (JPR), dle níž trh s herním hardwarem v posledním půlroce vzkvétal i trpěl zároveň. Na jednu stranu si firmy ani trošku nemohly stěžovat na odbyt, jenomže poptávka byla až tak moc silná, že ceny prudce rostoucí v prodejních kanálech nasytily především přeprodejce a ne samotné výrobce. A rozhodně trpěli samotní hráči, z nichž někteří dokonce na hraní na PC rezignovali. Dle JPR jde také o varování před slabinami v podobě celkového spoléhání se na dovozové zboží a tzv. Just-in-Time logistiku firem.





Právě společnosti vyrábějící hardware ale dle JPR přecházejí z modelu Just-in-Time na Just-in-Case, která tedy znamená, že namísto udržování co nejnižších skladových zásob a spoléhání se na pečlivé seřízení globálního dodavatelského stroje jsou tvořeny rezervní zásoby. Díky tomu máme očekávat, že zvláště hi-end herní hardware půjde v příštích letech na odbyt a bude dostupný, k čemuž přispěje také rostoucí obliba a cenová dostupnost ultraširokých a 4K monitorů. To přinese zájem o výkonná CPU a GPU a celé sestavy.

Sám Jon Peddie k tomu dodal, že očekává "agresivní naskladňování hi-end grafických karet", aby výrobci zabránili jejich rychlému vyprodání, jaké jsme viděli v průběhu nejhoršího období pandemie.

To tak může být logicky spojeno právě s výše uvedenou zmínkou o tom, jak na nedostatku hardwaru v posledních měsících nevydělávali ani tak výrobci, jako spíše přeprodejci a v mnoha případech se jako už zcela poslední článek přidali ještě scalpeři. Výrobci si jsou samozřejmě vědomi, že to jejich trh křiví a že mnozí zákazníci jsou kvůli nedostatku a vysokým cenám naštvaní právě na ně. Na druhou stranu je tu otázka, co si myslet o údajných případech přímého prodeje hardwaru těžařům, čili jako obvykle tu nebude nikdo vyloženě dobrý a špatný. Jsou tu jen ti, kteří chtějí z nenadálé situace získat co nejvíc, ať už s ohledem na krátkodobé, nebo dlouhodobé cíle.