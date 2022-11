Kanada spustí první 100% elektrický důl na lithium

Lithium je velmi důležitou součástí moderních akumulátorů. Jsou na nich postaveny akumulátory Li-Ion a ačkoli je zde mnoho snah nahrazovat lithium jinými prvky, tato řešení jsou objemově zatím v naprosté menšině. U materiálů pro baterie obecně zatím nepomůže ani recyklace, protože ta zejména ve vztahu ke kobaltu a dalším podobným prvkům nemůže stačit. Vzhledem k tomu, kolik prvků pro baterie je dnes požadováno, a kolik je k dispozici vysloužilých baterií z naprosto zlomkového počtu elektromobilů z doby před 10-15 lety, nemohou tyto materiály pokrýt snad ani procento spotřeby. Ostatně v minulém roce mělo být prodáno přes 6 milionů elektrických vozů, zatímco před 10 lety to byly desítky tisíc Tesel Model S a Nissanů Leaf (plus pár mini-elektroaut), takže jsme na 100násobné produkci EV a větší rozdíl umocňuje ještě to, že dnes mají elektromobily větší akumulátory než tehdy.



Jedním z problémů pro USA a Kanadu je také to, že většina akumulátorového byznysu je mimo jejich území. Čína vyrábí 80 % všech akumulátorů, těžbu lithia pak ovládá především Austrálie (40000 tun), Chile (20600 tun), Čína (14000 tun) a Argentina (6200 tun). Další země už spíše paběrkují. Kanadská společnost Snow Lake Lithium proto hodlá otevřít v Kanadě nový lithiový důl, který by mohl zásobovat až pět zdejších velkých továren na akumulátory (Ford, Panasonic/Tesla, LG a dvě chystané GM/LG). Stane se ale nanejvýš jen jejich částečným dodavatelem. Kapacita by měla stačit na výrobu 500 tisíc elektromobilů ročně, takže to by stačilo tak na jednu Gigafactory Tesly. Připomeňme dále, že pro rok 2025 se předpokládá celosvětová produkce 11,2 mil. elektromobilů za rok, v roce 2030 už 31,1 milionu.