Kapacity akumulátorů iPhonů 16 vzrostly, ani ta největší ale nepřekoná standard Androidů

Telefony Apple iPhone jsou prodejně velmi úspěšné, a to i navzdory některým ne zrovna dobrým vlastnostem. Dlouhodobě mají malou paměť RAM, která se teprve nyní ve standardu dostala alespoň na 8 GB, zatímco Androidy toto mají mnohdy i v nižších třídách, zatímco high-end je často výše (nicméně i high-endový Galaxy S24 lze sehnat také jen s ostudnými 8GB/128GB). Totéž se týká malých základních úložišť, a tak dokonce i menší iPhone 16 Pro nadále začíná jen na 128GB úložišti. Další horší vlastností jsou malé kapacity akumulátorů.

Kdysi to také znamenalo i podprůměrné výdrže, nicméně Apple v poslední době jednak dost přidal na kapacitě (takže rozdíl není až tak markantní), jednak se přestal hnát za nejvyšším výkonem a upřednostnil o trochu více nižší spotřebu, a tak jsou to obvykle iPhony, které vyhrávají různé testy výdrže, a to i přesto, že mají menší akumulátory. To se ale mnohdy týká testů přehrávání videa, což je sice častá kratochvíle provozovaná na telefonech, ale zdaleka ne jediná.



iPhone 15 iPhone 16 Rozdíl iPhone 3349 mAh 3561 mAh +6,3 % iPhone Plus 4383 mAh 4674 mAh +6,6 % iPhone Pro 3274 mAh 3582 mAh +9,4 % iPhone Pro Max 4422 mAh 4685 mAh +5,9 %

Jak vidíme, v průměru se kapacita akumulátorů nových iPhonů 16 navýšila asi o 7 %, přičemž největšího navýšení se dočkal model iPhone 16 Pro. Předchůdce byl v tomto nejhorším modelem v řadě, což vzhledem k výkonu a schopnostem nebylo zdaleka ideální. Jak ale vidíme, menší varianty jsou i po navýšení stále pod pouhými 3600 mAh, větší pak pod 4700 mAh, zatímco standardem u Androidů je už nějakou dobu 5000 mAh a předpokládá se, že nová generace telefonů houfně přejde na 5500 mAh.