Kapitálové výdaje Intelu zatím kulhají za TSMC a Samsungem, přijde změna?

Patrick Gelsinger nám jistě 23. března mnohé osvětlí, neboť se má věnovat především budoucnosti Intelu z hlediska výrobních kapacit. Zvědaví můžeme být především na to, zda a co Gelsinger udělá s kapitálovými výdaji, které půjdou právě i do rozvoje výrobních kapacit a technologií, neboť loni Intel v této kolonce utratil 14,3 miliardy dolarů, což tehdy ještě bylo srovnatelné se 17,2 miliardami, které vynaložila firma TSMC.

TSMC je ovšem letos navýší až o 62 procent na 28 miliard a Samsung by dle analytiků měl utratit velice podobnou částku. Jisté je, že pokud by Intel letos tyto výdaje nenavýšil, byl by oproti svým rivalům v nevýhodě, a to právě v době, kdy je potřebuje naopak začít dohánět, tedy jestli bude chtít. Gelsinger se ale už vyjádřil ve smyslu, že chce Intel vrátit do čela světové smetánky firem vyrábějících počítačové čipy, ale těžko na to bude stačit 14,4 miliard dolarů, které má Intel dle aktuálních informací letos vynaložit.

Musíme si ale na druhou stranu také uvědomit rozdíly mezi těmito firmami. Pouze TSMC je tzv. pure-play foundry, čili společnost, která vyrábí čipy pouze pro ostatní. V tomto ohledu má Intel blíže spíše k Samsungu, který ve svých továrnách vyrábí čipy hlavně pro sebe a co jsou pro Intel procesory, to jsou pro Samsung paměti. Nicméně přímé srovnání Intel se Samsungem také nesnese, neboť ten vyrábí hlavně pro sebe. Projekt Intel Custom Foundry měl totiž před dvěma lety skončit, nicméně z firemních stránek to dnes už tak nevypadá . V každém případě s ohledem na odlišná zaměření firem Intel, Samsung a TSMC se bude lišit i využití kapitálových výdajů.

Pro Intel jsou tak vlastní továrny dvojsečná zbraň, jíž se AMD už dávno zbavilo a z dnešního pohledu udělalo dobře. Už jen tři firmy dokáží soupeřit o vývoj nejlepších technologií pro výrobu čipů a těžko si lze představit, že by AMD dnes mezi ně patřilo, ostatně firma GlobalFoundries vzniklá právě odštěpením továren od AMD vzdala už vývoj 7nm technologie. AMD je na GloFo dnes už v podstatě nezávislé a i když musí soupeřit o kapacity moderních procesů firmy TSMC, alespoň je má k dispozici.

Právě Intel se ale letos může ocitnout na rozcestí, kde jedna cesta povede směrem k vývoji nových procesů a druhá pak k využití kapacit cizích firem. Počítáme s tím, že Intel se vydá oběma, ale otázka je, jak to provede a kolik prostředků bude ochoten investovat do vlastních kapacit. Právě toto rozhodnutí by mohlo mít i obrovský vliv na Samsung, TSMC a jejich největší zákazníky, neboť Intel by se mohl stát jedním z nich, aby vznikla ještě větší tlačenice. Dnes ale neexistuje výrobce, který by mohl uspokojit nároky Intelu, jehož výhodou bylo a je to, že je schopen vyrábět své produkty v takových objemech, kterým se žádný jeho konkurent (zvláště AMD) nedokáže vyrovnat.

Počkejme si tak na projev Gelsingera, který bude jistě velice zajímavý.

Ceny souvisejících / podobných produktů: