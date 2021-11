Karty pro PCIe 5.0 dostanou nový 600W konektor

Nový napájecí konektor, který můžeme označit za 12pinový PCIe 5.0, je velice podobný tomu, co NVIDIA zavedla na svých kartách Founders Edition generace Ampere. Jak jinak by ale také měl vypadat, když vycházíme z toho, že oba mají celkem 12 pinů? Dle serveru VideoCardz by tyto konektory měly být dokonce identické, čili NVIDIA tak prostě jen zavedla nový standard dříve, což se dá pochopit i vzhledem k tomu, že chystaná GeForce RTX 3090 Ti už má být určena právě i pro zbrusu nové rozhraní PCIe 5.0.

Nový konektor je pochopitelně určen pro 12 V a má rating 9 A, což znamená, že jeho šest pinů pro +12V zvládne dohromady teoreticky 648 W, ovšem dle specifikací PCIe 5. generace to bude prostě 600 W. Ty by dnes stačily i pro dvě hi-end grafické karty, pokud bychom ke každé přičetli i 75 W ze slotu, což nám už tak trochu ilustruje možné energetické nároky příštích generací karet, čili mluvíme o NVIDIA Lovelace či AMD RDNA 3.

Nové konektory se také už začaly dostávat do nabídky nových napájecích zdrojů, jako je Asus ROG Thor 1000W Platinum II. Tento zdroj přitom nenabízí kabel s 12 piny na obou stranách, neboť ten bude k němu samému napojován přes dva osmipinové konektory, čili jej můžeme brát v podstatě jako napájecí adaptér, jak potvrzuje server Eteknix , který už má nový Thor k dispozici.

Napájení pomocí přídavných konektorů tak dostane potřebnou vzpruhu, neboť dosud jsme tu standardně měli šestipinový konektor pro 75 W a osmipinový pro 150 W, čili jde přinejmenším o čtyřnásobek a to by mělo snad bohatě stačit na to, aby i budoucí karty potřebovaly nanejvýš jeden takový konektor, který společně se slotem zajistí až 675 W.



