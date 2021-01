Kde bude Intel vyrábět DG2? Šušká se o 7nm procesu firmy TSMC

Dle zprávy agentury Reuters by to mohla přitom být vylepšená verze 7nm procesu společnosti TSMC, který Intelu v rukou firmy AMD aktuálně dělá tolik vrásek. Dle interpretace zprávy serverem Videocardz sice ještě nic není ukuchtěno a Intel prý zatím jen zvažuje možnosti využití daného procesu pro výrobu Xe-HPG, ovšem Stephen Nellis z Reuters píše zcela jasně o tom, že DG2 bude tvořen v továrnách TSMC novou verzí 7nm technologie, a to na základě informací od dvou dobře informovaných lidí.

Intel ostatně chce vypustit grafiky s DG2 na trh doufejme ještě v tomto pololetí, a tak by už bylo vcelku pozdě na to, kdyby v této době pouze zvažoval své možnosti. A že jde o blíže neupřesněnou a prý i oficiálně ještě nijak neoznačenou verzi 7nm procesu, pak to vypadá, že Intel vůbec nemusí lézt do zelí firmě AMD, která stále využívá původní verzi daného procesu, jež byla jen postupem času jako obvykle vyladěna jejím potřebám. Intel by namísto toho mohl eventuelně využít 6nm proces, který ze 7nm přímo vychází, anebo snad 7nm technologii s přimíchaným EUV. To se teprve uvidí.

V každém případě tato zpráva není vůbec překvapivá, ostatně pokud si Intel nevybral Samsung, zbývá mu už pouze a jen TSMC, kde na nejpokročilejších technologiích výroby aktuálně sedí společnost Apple jako žába na prameni dlouholetý partner tohoto tchaj-wanského výrobce. O 5nm technologii tak asi nelze ještě uvažovat, a tak v podstatě zbývá už jen 7nm proces a jeho deriváty.

A kdo ví, třeba právě tato akce Intelu bude předcházet licencování některého z výrobních procesů firmy TSMC , o čemž jsme mluvili včera. To samozřejmě aktuálně existuje jen jako možnost, takže už vůbec nelze říci, zda by svůj proces měla vůbec licencovat firma TSMC. Pokud se ale Intel rozhodne k takové věci, je pravděpodobné, že využije spíše technologii firmy, jejíž kapacity využije pro výrobu DG2.

O samotných DG2 se ovšem Intel včera v prezentaci na CES 2021 bohužel vůbec nezmínil, a to přitom mluvil i o procesorové generaci Alder Lake, jejíž cesta na trh by měla trvat přinejmenším stejně dlouho. Takže stále čekáme.

