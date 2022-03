Kdo zachrání ISS před pádem do atmosféry? SpaceX, odpovídá Elon Musk

Rogozin také uvedl, že tu je riziko pádu na americkou, evropskou, indickou nebo také čínskou půdu, kde by tato 500tunová stanice mohla způsobit škody a že Rusku nic takového nehrozí, neboť nad ním ISS nelétá. To ovšem není pravda, neboť orbita ISS dosahuje až 51,5° severní šířky , čili se objevuje i nad ruským územím, ale ne tak často a zasahuje jen do nejjižnějších částí země.

Šéf Roskosmosu navíc mluví tak, jako by ISS bez ruského přispění měla snad co nevidět spadnout do atmosféry a NASA Rusko nutně potřebovala k odvrácení takového neštěstí, ovšem Wayne Hale (člen NASA Advisory Council a bývalý programový manažer programu raketoplánů) pro The Verge uvedl, že jde spíše o otázku několika let. Čili pokud by Rusko opravdu už nemohlo létat k ISS a spolupracovat na její údržbě, NASA by měla dost času na hledání řešení. A zřejmě by v tom nebyla sama.