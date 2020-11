Kerbal Space Program 2 odsunut do roku 2022

Kerbal Space Program umně kopíruje pozemský vesmírný program (a také naši Sluneční soustavu) a snaží se víceméně realisticky ztvárnit cestování vesmírem, ovšem s tím, že je to stále především hra. Ta ale stále vyžaduje od hráče velké počáteční odhodlání proniknout do celého herního systému a vedle toho je pochopitelně velice vhodné mít už alespoň základní povědomí o tom, jak funguje celá nebeská mechanika.

V prvním díle se tak můžeme setkat s obvyklými chemickými raketami či s proudovým pohonem a dá se říci, že vrcholem je tu vedle iontového motoru ještě jaderný motor, čili z hlediska dostupné techniky v podstatě ani nejde o sci-fi. Ovšem simulace je zjednodušena třeba o to, že se vůbec nemusíme starat o životní potřeby našich kerbonautů a také tu nebereme v ohled různé dostupné modifikace. Ale co druhý díl?

Ten má za sebou už nyní pohnutou historii. Studio Squad prodalo práva na jeho vývoj firmě Take-Two Interactive v roce 2017 a později bylo ohlášeno, že jej vyvine firma Star Theory. Letos však Take-Two z nějakého důvodu zřídilo zbrusu nové studio, které nový Kerbal dotvoří, a sice Intercept Games. Především jde ale o to, že dokončení hry se nám stále vzdaluje, neboť původně měla nastoupit ještě letos, ale nyní už platí, že se nestihne ani příští rok.

Důvod je prostý, a sice že vývoj takové hry je značně obtížný a tvůrci chtějí svým fanouškům dodat kvalitní titul, na který už řadu let čekají. Navíc se stále počítá s modifikacemi, pro něž je naprosto nutné vytvořit stabilní základ. Mezitím se nám tvůrci budou snažit ukrátit čekání pomocí nových screenshotů a videí, abychom se mohli podívat na to, co finální verze hry nabídne. Už však víme, že to krom celkově nového technického zpracování bude i nová technika vesmírného programu, která umožní stavět celé kolonie na cizích světech a také nabídne i mezihvězdné cestování k různým zajímavým systémům, v nichž nalezneme i super Zemi nebo binární hvězdu v závěrečné fázi "tance smrti".

