Keynote Applu Spring Loaded bude 20. dubna. Co očekáváme?

Společnost Apple mívá každý rok několik keynote, prezentací, kde představuje nové produkty. Vedle tradiční podzimní, kde jsou uváděny nové iPhony, je to také vývojářská konference WWDC v červnu (ta se týká především softwaru) a mnohdy tu míváme i jarní prezentaci. Letos vyjde na 20. dubna 19:00 našeho času a ponese název Spring Loaded. Logo napovídá, že by mohlo jít o produkty podporující Apple Pencil, tedy patrně nové iPady.



iPady Pro jsou totiž i bez zveřejněného loga asi hlavním produktem, který se očekává. Počítá se, že zůstane 11" a 12,9" varianta, akorát se zde mají objevit nové displeje Mini-LED. Ty mají mít vyšší kontrast, jas i nižší spotřebu. Dále se hovoří o tom, že USB-C bude nově podporovat Thunderbolt 4. Také se mluví o tom, že by nový procesor A14X Bionic měl být velmi blízko úrovni procesoru Apple M1, který najdeme v nových noteboocích MacBook.

Je naopak docela zajímavé, že se moc nezmiňují nové Macy. Jen výjimečně se objevují spekulace, že by se mohly představit 24" a nově 31,5" varianty s procesorem Apple M1 a možná i vícejádrovou variantou M1X (12-16 jader místo 8 jader u M1). Mluví se o větší barevné nabídce a na přetřes občas přijde i 14" MacBook Pro, jehož Apple M1X by mohl přinést až 32 GB RAM a 4 porty Thunderbolt 4. Zmiňuje se také podpora MagSafe, návrat portu HDMI a microSD čtečky.

Většina zdrojů se shoduje v příchodu Apple TV, jejíž 4K verze je tu už 3,5 roku. Vypadá to, že by mohla přijít podpora 120Hz a mohla by také sloužit jako hub pro HomeKit. Také by díky vyšší frekvenci a modernějšímu procesoru měla lépe sloužit pro herní službu Apple Arcade. Už roky se spekuluje nad přívěšky AirTags (konkurence pro Samsung Galaxy SmartTag+), tak uvidíme, zda to tentokrát už konečně vyjde nebo ne. Hovoří se o podpoře Bluetooth LE i UWB.

V neposlední řadě se hovoří o příchodu operačního systému Apple iOS/iPadOS 14.5, který má přinést App Tracking Transparency. Tato funkce bude vyžadovat, že si uživatelé budou moci podrobně vybrat míru sledování aplikacemi, což se nelíbí zejména Facebooku. Také by se měla představit i nová generace sluchátek AirPods 3.

Ceny souvisejících / podobných produktů: