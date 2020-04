Keynote Nvidia GTC 2020 má nové datum 14. května

Keynote Nvidia GTC 2020 se měla původně konat 23. března. Bohužel kvůli koronavirové pandemii byla odsunuta a konat se má jen jako online konference. Tehdy jsme však ještě nevěděli, na jaké datum bude konference přesunuta. Nvidia to však nyní prozradila v tiskové zprávě, kde je datum 14. května 2020, 6 hodin ráno PT. V řeči našeho časového pásma je to v 15:00.



CEO Jensen Huang zde představí inovace na poli umělé inteligence, HPC výpočtů, autonomních zařízení, zdravotnictví a především toho, co nás asi zajímá nejvíce, grafických čipů. Ostatně už i začátek tiskové zprávy začínající slovy "Get Amped" dává tušit, že tu bude představena dlouho očekávaná nová generace grafických čipů. Ty by měly být vyráběny pomocí 7nm procesu u TSMC. Zároveň se proslýchá, že si Nvidia u TSMC nechává vyrábět nějaký 5nm čip, zatím ale není jasné, o co by mohlo jít. Pokud jde o GTC 2020, tu bude možné sledovat např. na YouTube.com/Nvidia , další materiály budou k nalezení i na stránce nvidianews.nvidia.com