KFC brzy uvede kuřecí nugety vyrobené 3D tiskem

Už velmi brzy by se na trhu měly objevit nové "kuřecí" nugety společnosti KFC, které budou vyráběny pomocí 3D tisku. Půjde o technologii ruské společnosti 3D Bioprinting Solutions a KFC chce takto pomocí kuřecích buněk a rostlinného materiálu vyrobit náhražku kuřecího masa, které by mělo mít i díky typickému koření co nejpodobnější chuť i texturu skutečnému masu. Připomeňme, že různé náhražky dnes nabírají na zájmu, hodně se poslední dobou mluví např. o Beyond Meat.



Nejde navíc o něco hodně vzdáleného budoucnosti, první finální produkt by se měl v rámci testování objevit v Moskvě už tento rok na podzim. Umělé maso by mělo mít podle KFC mnoho výhod. I když nepůjde o vyloženě vegetariánský produkt, zapojení zvířat by mělo být výrazně nižší, hovoří se o tom, že jim nezpůsobí žádnou újmu. Zatímco umělé maso by mělo mít stejnou strukturu a "mikroelementy", mělo by být prosté různých aditiv, které doprovází živočišnou výrobu (např. antibiotika). Také se zmiňuje, že dle statistiky z American Environmental Science & Technology Journal vykazuje výroba umělého masa ze zvířecích buněk poloviční spotřebu energie, 25krát menší emise skleníkových plynů a až 100krát menší nároky na zemědělskou půdu.

