Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
>
Akumulátory, EV

Kia představila nové modely elektromobilů EV9 GT a EV5

Dnes, PR článek , inzerce
Kia představila nové modely elektromobilů EV9 GT a EV5
Kia se pochlubila dvěma novými modely elektrických vozů. Luxusní SUV EV9 GT s výkonem 508 koní a kompaktní EV5 s dojezdem až 530 km míří i na český trh.
Reklama
Redakce Světa hardware není autorem tohoto článku a nezodpovídá za jeho obsah.
 
Kia letos přichází hned se dvěma elektrickými novinkami. Každá míří na trochu jiného zákazníka, ale obě spojuje to nejdůležitější – moderní technologie, dostatek výkonu a pohodlí. EV9 GT je vlajková loď značky, která spojuje luxus a sportovní jízdu. EV5 zase nabízí kompaktní rozměry a praktičnost, kterou ocení především lidé ve městech.
 
 

Kia EV9 GT: síla a luxus v jednom

 
SUV Kia EV9 GT má pod kapotou výkon 508 koní, což v praxi znamená zrychlení na stovku za 4,6 sekundy. Vozidlo zaujme nejen svým výkonem, ale také praktičností. Dojezd totiž činí až 510 kilometrů a pro rychlé doplnění energie je k dispozici 800V rychlodobíjení, které zvládne dobít vůz z 10 % na 80 % za 24 minut. K tomu připočítejte tažnou sílu 2,5 tuny a obrovský prostor pro posádku i zavazadla a dostanete vůz, který zvládne rodinný výlet stejně dobře jako sportovní jízdu.
 
Kia EV9 GT
 
Rozměry vozu jasně ukazují, jaký prostor očekávat uvnitř. Téměř pět metrů na délku, přes dva metry na šířku a rozvor 3,1 metru zaručují dostatek místa pro všechny cestující. EV9 GT je k dispozici v šesti i sedmimístné konfiguraci, takže nabízí pohodlí jak pro početnou rodinu, tak pro velkou partu kamarádů. Místa je dost i pro zavazadla – po uvolnění druhé a třetí řady sedadel získáte z 333 litrového kufru až 2 393 litrů místa.
 
Kia EV9 GT
 
Design vozu je odvážný a moderní. Dominantou přední části je tzv. digitální maska chladiče s integrovanými LED světelnými prvky, které vytvářejí unikátní světelné animace. Futuristické linie karoserie v kombinaci s aerodynamickými detaily nejen že podtrhují sportovní charakter, ale zároveň zlepšují účinnost jízdy.
 
Interiér působí skoro jako moderní obývák na kolech. Relaxační sedadla s masážní funkcí a vyhříváním zaručí vaše pohodlné sezení i během dlouhých cest. Prémiový audiosystém Meridian s křišťálově čistým zvukem a chytré funkce, jako je digitální klíč od vozu přímo v mobilu či možnost napájet různé elektrospotřebiče, jen nahrávají faktu, že se jedná o automobil moderní doby.
 
Kia EV9 GT
 
Na špičce je i bezpečnost. Kia EV9 GT nabízí kompletní balík nejmodernějších asistenčních systémů. Patří sem například pokročilý asistent jízdy na dálnici (HDA 2), který pomáhá udržovat vůz v jízdním pruhu a bezpečný odstup od ostatních, nebo systém automatického parkování na dálku, díky němuž zaparkujete i ve stísněných prostorech pouhým stiskem tlačítka. Samozřejmostí je autonomní nouzové brzdění, hlídání mrtvého úhlu, inteligentní adaptivní tempomat a 360° kamerový systém. Vše dohromady vytváří pocit jistoty a komfortu, ať už vyrážíte na městskou projížďku, nebo na roadtrip přes půl Evropy.
 
 

Kia EV5: kompaktní SUV pro každý den

 
EV5 je odpovědí na potřeby mladých rodin a lidí, kteří vyžadují prostorný, ale stále kompaktní vůz. Díky délce přes 4,6 metru a šířce 1,9 metru se snadno ovládá v městských aglomeracích a parkuje v menších prostorech, přesto uvnitř nabídne opravdu velkorysý prostor. Zadní sedadla lze sklopit do roviny, čímž vám vznikne plocha o délce dva metry, která je ideální třeba na víkendový kemping. 
 
Kia EV5
 
Srdcem vozu je akumulátor o kapacitě 81,4 kWh s dojezdem až 530 kilometrů, přičemž každodenní dojíždění do práce či za zábavou je pro EV5 snadno pokořitelnou výzvou. Dobití z 10 % na 80 % zabere zhruba půl hodiny, takže i na dlouhých cestách postačí krátká pauza na kávu a jste připraveni ujet další stovky kilometrů. Řidiči ocení také technologii i-Pedal 3.0, která umožňuje efektivní jízdu téměř jedním pedálem. Inteligentní rekuperační systém, jenž se přizpůsobuje provozu je velmi úsporný a zaručuje plynulý dojezd do vybrané destinace.
 
Kia EV5
 
Interiéru dominuje moderní digitální kokpit se širokoúhlým displejem a jednoduchým ovládáním. EV5 nabízí chytrého hlasového asistenta využívajícího umělou inteligenci, který vám pomůže nejen s navigací, ale třeba i s nastavením klimatizace nebo ovládáním multimédií. Díky funkci otisku prstu je možné toto SUV nejen odemknout bez klíče, ale nastavit si individuální profil řidiče – od pozice sedadla až po oblíbené aplikace. Kia aktivně aplikuje svojí filozofii v oblasti udržitelných materiálů, kdy využívá recyklační a bio složky na rostlinné bázi v celém interiéru vozu.
 
Kia EV5
 
EV5 se stejně jako EV9 GT opírá i o nejnovější bezpečnostní technologie. Samozřejmostí je autonomní nouzové brzdění s rozpoznáváním chodců a cyklistů, hlídání mrtvého úhlu, adaptivní tempomat a pokročilý asistent jízdy v pruhu. Praktickou výhodou je také 360° kamerový systém, který usnadňuje parkování v rušných ulicích. V kombinaci s kompaktními rozměry a snadnou ovladatelností tak EV5 působí jako ideální partner pro každodenní život.
Doporučujeme náš obsáhlý článek o rozdílech v technologiích baterií.

Reklama
Reklama
Další z rubriky:
Lidovější elektromobilita se blíží, Škoda poodhalila Epiq od cca 25.000 EUR
Lidovější elektromobilita se blíží, Škoda poodhalila Epiq od cca 25.000 EUR
Včera, Milan Šurkala37
Akumulátory se zvětšují: nové BMW iX3 dostává 108,7 kWh a až 805km WLTP dojezd
Akumulátory se zvětšují: nové BMW iX3 dostává 108,7 kWh a až 805km WLTP dojezd
6.9.2025, Milan Šurkala25
Eve Energy rozbíhá výrobu solid-state akumulátorů s 300 Wh/kg
Eve Energy rozbíhá výrobu solid-state akumulátorů s 300 Wh/kg
5.9.2025, Milan Šurkala
Polsko chce mít první SMR v Evropě, postaví 300MW modulární reaktor BWRX-300
Polsko chce mít první SMR v Evropě, postaví 300MW modulární reaktor BWRX-300
3.9.2025, Milan Šurkala9
Reklama
reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
Evropský supepočítač JUPITER má 24.000 čipů Nvidia, jako první v Evropě zvládá exascale
Evropský supepočítač JUPITER má 24.000 čipů Nvidia, jako první v Evropě zvládá exascale
Dnes, Milan Šurkala2
AI vyhledávání QNAP Qsirch bude od října zdarma pro všechny
AI vyhledávání QNAP Qsirch bude od října zdarma pro všechny
Dnes, Milan Šurkala
Lidovější elektromobilita se blíží, Škoda poodhalila Epiq od cca 25.000 EUR
Lidovější elektromobilita se blíží, Škoda poodhalila Epiq od cca 25.000 EUR
Včera, Milan Šurkala37
Broadcom má zakázku na AI čipy za 10 mld. USD, patrně pro OpenAI
Broadcom má zakázku na AI čipy za 10 mld. USD, patrně pro OpenAI
Včera, Milan Šurkala
Google Pixel 10 natvrdo vyhrazuje více než 3 GB RAM pro AI
Google Pixel 10 natvrdo vyhrazuje více než 3 GB RAM pro AI
Včera, Milan Šurkala
Nová verze Intel APO zvyšuje výkon v dalších 15 hrách, navýšení je až 14 %
Nová verze Intel APO zvyšuje výkon v dalších 15 hrách, navýšení je až 14 %
Včera, Milan Šurkala2
Musk může získat odměnu 1 bil. USD, Tesla ale musí být 2krát hodnotnější než dnešní Nvidia a nejen to
Musk může získat odměnu 1 bil. USD, Tesla ale musí být 2krát hodnotnější než dnešní Nvidia a nejen to
Včera, Milan Šurkala4
AMD a AntGamer spolupracují na monitoru, který bude mít obnovovací frekvenci 1000 Hz
AMD a AntGamer spolupracují na monitoru, který bude mít obnovovací frekvenci 1000 Hz
Včera, Milan Šurkala9