Kia představila nové modely elektromobilů EV9 GT a EV5
Kia se pochlubila dvěma novými modely elektrických vozů. Luxusní SUV EV9 GT s výkonem 508 koní a kompaktní EV5 s dojezdem až 530 km míří i na český trh.
Kia letos přichází hned se dvěma elektrickými novinkami. Každá míří na trochu jiného zákazníka, ale obě spojuje to nejdůležitější – moderní technologie, dostatek výkonu a pohodlí. EV9 GT je vlajková loď značky, která spojuje luxus a sportovní jízdu. EV5 zase nabízí kompaktní rozměry a praktičnost, kterou ocení především lidé ve městech.
Kia EV9 GT: síla a luxus v jednom
SUV Kia EV9 GT má pod kapotou výkon 508 koní, což v praxi znamená zrychlení na stovku za 4,6 sekundy. Vozidlo zaujme nejen svým výkonem, ale také praktičností. Dojezd totiž činí až 510 kilometrů a pro rychlé doplnění energie je k dispozici 800V rychlodobíjení, které zvládne dobít vůz z 10 % na 80 % za 24 minut. K tomu připočítejte tažnou sílu 2,5 tuny a obrovský prostor pro posádku i zavazadla a dostanete vůz, který zvládne rodinný výlet stejně dobře jako sportovní jízdu.
Rozměry vozu jasně ukazují, jaký prostor očekávat uvnitř. Téměř pět metrů na délku, přes dva metry na šířku a rozvor 3,1 metru zaručují dostatek místa pro všechny cestující. EV9 GT je k dispozici v šesti i sedmimístné konfiguraci, takže nabízí pohodlí jak pro početnou rodinu, tak pro velkou partu kamarádů. Místa je dost i pro zavazadla – po uvolnění druhé a třetí řady sedadel získáte z 333 litrového kufru až 2 393 litrů místa.
Design vozu je odvážný a moderní. Dominantou přední části je tzv. digitální maska chladiče s integrovanými LED světelnými prvky, které vytvářejí unikátní světelné animace. Futuristické linie karoserie v kombinaci s aerodynamickými detaily nejen že podtrhují sportovní charakter, ale zároveň zlepšují účinnost jízdy.
Interiér působí skoro jako moderní obývák na kolech. Relaxační sedadla s masážní funkcí a vyhříváním zaručí vaše pohodlné sezení i během dlouhých cest. Prémiový audiosystém Meridian s křišťálově čistým zvukem a chytré funkce, jako je digitální klíč od vozu přímo v mobilu či možnost napájet různé elektrospotřebiče, jen nahrávají faktu, že se jedná o automobil moderní doby.
Na špičce je i bezpečnost. Kia EV9 GT nabízí kompletní balík nejmodernějších asistenčních systémů. Patří sem například pokročilý asistent jízdy na dálnici (HDA 2), který pomáhá udržovat vůz v jízdním pruhu a bezpečný odstup od ostatních, nebo systém automatického parkování na dálku, díky němuž zaparkujete i ve stísněných prostorech pouhým stiskem tlačítka. Samozřejmostí je autonomní nouzové brzdění, hlídání mrtvého úhlu, inteligentní adaptivní tempomat a 360° kamerový systém. Vše dohromady vytváří pocit jistoty a komfortu, ať už vyrážíte na městskou projížďku, nebo na roadtrip přes půl Evropy.
Kia EV5: kompaktní SUV pro každý den
EV5 je odpovědí na potřeby mladých rodin a lidí, kteří vyžadují prostorný, ale stále kompaktní vůz. Díky délce přes 4,6 metru a šířce 1,9 metru se snadno ovládá v městských aglomeracích a parkuje v menších prostorech, přesto uvnitř nabídne opravdu velkorysý prostor. Zadní sedadla lze sklopit do roviny, čímž vám vznikne plocha o délce dva metry, která je ideální třeba na víkendový kemping.
Srdcem vozu je akumulátor o kapacitě 81,4 kWh s dojezdem až 530 kilometrů, přičemž každodenní dojíždění do práce či za zábavou je pro EV5 snadno pokořitelnou výzvou. Dobití z 10 % na 80 % zabere zhruba půl hodiny, takže i na dlouhých cestách postačí krátká pauza na kávu a jste připraveni ujet další stovky kilometrů. Řidiči ocení také technologii i-Pedal 3.0, která umožňuje efektivní jízdu téměř jedním pedálem. Inteligentní rekuperační systém, jenž se přizpůsobuje provozu je velmi úsporný a zaručuje plynulý dojezd do vybrané destinace.
Interiéru dominuje moderní digitální kokpit se širokoúhlým displejem a jednoduchým ovládáním. EV5 nabízí chytrého hlasového asistenta využívajícího umělou inteligenci, který vám pomůže nejen s navigací, ale třeba i s nastavením klimatizace nebo ovládáním multimédií. Díky funkci otisku prstu je možné toto SUV nejen odemknout bez klíče, ale nastavit si individuální profil řidiče – od pozice sedadla až po oblíbené aplikace. Kia aktivně aplikuje svojí filozofii v oblasti udržitelných materiálů, kdy využívá recyklační a bio složky na rostlinné bázi v celém interiéru vozu.
EV5 se stejně jako EV9 GT opírá i o nejnovější bezpečnostní technologie. Samozřejmostí je autonomní nouzové brzdění s rozpoznáváním chodců a cyklistů, hlídání mrtvého úhlu, adaptivní tempomat a pokročilý asistent jízdy v pruhu. Praktickou výhodou je také 360° kamerový systém, který usnadňuje parkování v rušných ulicích. V kombinaci s kompaktními rozměry a snadnou ovladatelností tak EV5 působí jako ideální partner pro každodenní život.