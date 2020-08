Klasická cihla: díky vrstvě PEDOT možné úložiště elektřiny v budoucnosti

PEDOT, který už vědci zkoušeli využít např. ke

Lidstvo hledá nejrůznější způsoby, jak by se dala skladovat elektrická energie. V dalším nápadu se opětovně setkáváme s polymerem, který už vědci zkoušeli využít např. ke stabilizaci katod . Na Washington University zkusili tentýž materiál využít i jiným způsobem. Aplikovali ho na tradiční oranžové cihly, ze kterých se domy staví už několik tisíc let. Doposud ale kromě stavebního prvku a termoizolace neměly další funkce. Vědci z této univerzity si ale myslí, že by tomu mohlo být i jinak právě díky výše zmíněném polymeru. Na tradiční cihly s pomocí vysoké teploty 160 °C a různých materiálů byli schopni nanést vrstvu polymeru PEDOT, což je možné i díky červenému barvivu cihel, oxidu železitému (Fe2O3).

Na porvchu se pak vytvoří tenoučká vrstvička polymeru, která zasahuje i porézní struktury samotné cihly a vytváří tak superkapacitor. Superkapacitory mají oproti tradičním akumulátorům výhody i nevýhody. Nevýhodou je sice nižší energetická hustota, to ale v tomto případě není zrovna problém. Cihel je v domě více než dost. U automobilů se superkapacitory používají např. ve Formuli 1 v systému KERS, komerčně jej má např. Mazda ve své i-Eloop. Naopak výhodou je výrazně menší ekologický dopad a bleskurychlé nabíjení v řádu sekund. Jednou z dalších výhod je i vysoká životnost. I po 10 tisících cyklech si zachovává 90 % původní kapacity a nijak se nezmění rychlost nabíjení a vybíjení. Pokud se na cihlu aplikuje epoxidová ochranná vrstva, bude taková cihla i vodě odolná a přitom si při správném zapojení zachová možnosti skladování elektrické energie.

Pokud jde o výzkum, ten je ve fázi tzv. proof-of-concept (ověření konceptu). To znamená, že vědci teprve veřejnosti demonstrovali, že něco takového vůbec funguje a technologie se dá použít k dané funkci. Rozhodně to ale neznamená, že je hotovo a může jít v brzké době na trh. Ostatně zde to zkoušeli jen na malých cihličkách objemu pár desetin cm3, které rozsvítili malou zelenou LEDku. Takové zprávy o výzkumu se pochopitelně dají použít i dalšími týmy k hledání jiných způsobů využití materiálu PEDOT.



