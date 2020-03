Knihovna v Minecraftu zpřístupňuje cenzurované články po celém světě

Minecraft je hra s otevřeným světem, která hráčům nechává svobodu v tom, co postaví. Výsledkem jsou tedy někdy impozantní díla, u kterých jejich autoři stráví i měsíce času. Projekt The Uncensored Library (Necenzurovaná knihovna), který vytvořila nezisková organizace Reportéři bez hranic, k tomu navíc přidává ještě další rozměr. Kromě toho, že se jedná o dechberoucí a do detailu propracované dílo, navíc tato virtuální stavba upozorňuje na nedostatečnou svobodu tisku v některých zemích. Podle Reportérů bez hranic bylo v loňském roce celosvětově zabito 49 novinářů a 348 jich je za svou práci vězněno. Svobodný přístup k informacím stále nemá značná část populace a internet začínají v poslední době ovládat různé dezinformace či fake news.

The Uncensored Library otevřela své brány 12. března při příležitosti Světového dne proti kybernetické cenzuře, který je na sociálních sítích spojen s používáním hashtagu #truthfindsaway. Knihovna obsahuje články od novinářů a lidskoprávních aktivistů, kteří byli ve své rodné zemi – Egyptě, Mexiku, Rusku, Saúdské Arábii nebo Vietnamu – umlčeni. Tímto způsobem dostávají šanci opět oslovit celý svět, neboť Minecraft není zakázán v žádné zemi. Otázkou zůstává, jak dlouho bude obcházení cenzury prostřednictvím počítačové hry fungovat, neboť režimy v některých zemích by mohly v reakci na tento projekt posílit své nástroje k cenzuře. Na nedostatek čtenářů si zatím knihovna nemůže stěžovat, naopak najít místo na serveru s kapacitou sto lidí bylo v prvních dnech po spuštění velmi náročné.

Reportéři bez hranic při vytváření virtuální knihovny spolupracovali s komunitou BlockWorks a její stavba trvala tři měsíce. Na návrhu a postavení se podílelo 24 stavitelů ze 16 zemí světa, kteří přitom použili na 12,5 milionu kostek. Stavba vypadá opravdu impozantně a pokud by byla postavena ve skutečném světě, tak by se její hlavní kopule o šířce 300 metrů stala druhou největší na světě. Autoři při stavbě využili otevřenosti hry, ve které lze vytvářet objevovat a extrahovat suroviny, řemeslné nástroje a stavět prakticky cokoliv – podobně jako v případě stavebnice Lego je hlavním limitem hráčova fantazie. MInecraft obsahuje také virtuální knihy, do kterých byly uloženy výše zmíněné články, a to vždy v původní a anglické verzi.

