Kolik bude stát Alder Lake? Máme tu první nástřel cen v eurech

Alder Lake mají zatím nastoupit na trh v případě svých desktopových verzí jen v podobě výkonnějších modelů, přičemž tím nejslabším by pak bylo Core i5-12600K(KF). To nám zatím nevyvrátila žádná informace z poslední doby a naopak se objevují takové, které tomu odpovídají, a to včetně obrázku s cenami, které zveřejnil @momomo_us . Jde o leakera s jistým renomé, ovšem to samozřejmě neznamená, že jím zveřejněné ceny budou opravdu platit, i když rozhodně nevypadají, že by byly mimo veškerá očekávání.

Máme tu tak procesory Core i9-12900K a KF, Core i7-12700K a KF a konečně Core i5-12600K a KF, čili vrcholné modely svých konfigurací, které budou ve všech případech odemčeny a ve verzi KF budou mít deaktivovaná integrovaná grafická jádra.

Intel nyní už konečně bude mít pro desktopy své šestnáctijádro, i když s hybridní konfigurací osmi silných jader s Hyperthreadingem a slabších osmi bez něj. Je tak logické, aby nová Core i9-12900K a KF stála podobně jako 16jádrový Ryzen 9 5950X, čemuž udávané ceny 741 a 709 eur (K a KF) skutečně odpovídají, ale uvidíme. A pokud bychom se takových cen skutečně dočkali i u nás, byl by Intel reálně i trošku levnější, neboť Ryzen 9 5950X v našich obchodech v přepočtu přijde spíše na 790 eur. Ale to už opravdu jen pro zajímavost.

Core i7-12700K a KF by pak mohly stát kolem 520 a 490 eur s daní, což jsou zase částky odpovídající konkurenci pro Ryzen 9 5900X s 12 jádry, přičemž Intel by zde nabídl také svých 12 jader, a sice 8 výkonných a 4 slabší. Právě nová Core i7 by se díky tomu mohla stát velkým hitem generace Alder Lake, neboť slibují plný počet výkonných jader a poloviční počet slabších už lze snadněji oželit.

Core i5-12600K a KF s cenami cca 360 a 330 eur by už odpovídaly spíše Ryzenu 5 5600X, respektive zde už jde spíše o vyšší částky, ale také o lepší konfiguraci. Ryzen 5 nabízí 6 jader, zatímco Core i5 generace Alder Lake 6 výkonných + 4 slabší jádra. Co se týče Ryzenu 7 5800X, pak ten by Intel zatím mohl ponechat bez odpovědi, aby se pak na něj zaměřil pomocí levnějších Core i7.

Takže uvidíme, na ceny je opravdu ještě brzy, ale zveřejněné částky působí tak, že by mohly odpovídat.



