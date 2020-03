Kometa ATLAS míří ke Slunci, nabídne brzkou podívanou desetiletí?

Kometa C/2019 Y4 dostala své označení ATLAS dle programu Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, v rámci nějž byla objevena teprve 29. prosince předchozího roku. Program ATLAS má jako řada jiných za úkol detekovat potenciálně nebezpečné objekty, takže objev komety je plně v jeho kompetencích. Samotná kometa ATLAS ale nebezpečná není, pokud tedy o kometách neuvažujete jako o zvěstovatelích katastrof, což by ostatně k dnešní situaci i sedělo.

V době svého objevení byla C/2019 Y4 objektem s magnitudou 19,6, který se nacházel od Slunce třikrát dál než Země (3 AU). Ovšem už v polovině března dosáhla magnitudy 4 a postupně by její jas na obloze měl růst v přísluní až na magnitudu 2 až -11, a to zdánlivou, ne absolutní. Na obloze by tak mohla být nepřehlédnutelná, a to i díky svému ohonu.

Jak ale jednou napsal David Levy, komety jsou jako kočky. Mají ocas a dělají si, co chtějí. ATLAS tak může nakonec na cestě ke Slunci naopak zmizet, respektive bude pro prosté oko neviditelná, ale stejně tak může nabídnout krásnou podívanou srovnatelnou s kometou C/1975 V1 West z roku 1976.

C/1975 V1 West (ESO)

Kudy ale ATLAS z pohledu prostého pozemšťana poletí? Mezi březnem a červnem prosviští skrz několik známých souhvězdí a dostane se poblíž jasných hvězd, jmenovitě Capella, Aldebaran a Betelgeuse. Čili my na severní polokouli budeme mít velice dobrou možnost ji sledovat a o to více můžeme doufat, že její jas bude na cestě do přísluní stále vyšší. Toho ostatně ATLAS dosáhne 31. května, kdy se od Slunce opět začne vzdalovat.

Nejlepší výhled pak budou mít ti, kteří se nachází na 50 až 55 stupních severní šířky (Praha: 50°5′ s. š.), takže máme hned dvojnásobné štěstí a můžeme už jen čekat na to, jak se ATLAS ukáže. Ti všímavější by si mohli kometu prostým okem najít už v dubnu, kdy by se měla ukázat už jako rozmazaný objekt na nebi s magnitudou 2. To samozřejmě za předpokladu, že si vyhledají vhodné místo pro pozorování a koukat se budou mezi Polárku a Capellu.

cesta ATLAS po obloze od konce března do poloviny června

V polovině května by se už ATLAS měl na obloze vyrovnat samotné Venuši, ovšem vypadat bude díky svému ohonu jinak a jak doufáme, bude prostě nepřehlédnutelná, ale pouze v ten pravý čas při sledování z vhodného místa, neboť je logické, že budeme muset sledovat prostor těsně nad horizontem nedlouho po západu slunce. Postupně pak proletí kolem Persea, Aldebaranu a souhvězdí Býka až směrem k Orionu a jeho Betelgeuse.

