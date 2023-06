Kompaktní AMD Zen 4c: návrat dvou CCX v jednom CCD

Architektuře ARM se v poslední době daří zvyšovat svůj podíl v serverové oblasti. Datová a cloudová centra jsou oblasti, kde přijde vhod obrovský počet jader, které ale nemusí mít nějak extrémní výkon sama o sobě. Intel jako odpověď připravuje své 144jádrové procesory Sierra Forest, které mají pouze E-Core. Jsou tedy bez Hyper-Threadingu, na druhou stranu by měla přinášet solidní efektivitu. AMD chce odpovědět svou architekturou Zen 4c (Bergamo). V tomto případě jde o "hustá" jádra, která mají přinést výrazně větší počet jader na malé ploše. Výsledkem tak budou až 128jádrové procesory, ty si ale na rozdíl od Intelu zachovají SMT, takže zvládnou až 256 vláken. Navíc budou nabízet plnou instrukční sadu.



Objevily se zmínky o dvou procesorech řady Bergamo, a to EPYC 9734 a EPYC 9754. V obou případech tu máme architekturu Zen 4c, počet jader je pak 112, resp. 128 (počet vláken pak 224, resp. 256). Stejně jako Genoa s architekturou Zen 4, i tady najdeme 32 kB L1 instrukční i 32 kB L1 datové cache, máme tu 1 MB L2 cache na jádro. Velkou zajímavostí je tu ale to, že jedno CCD nemá 8 jader, jak je to nyní u AMD obvyklé, ale je jich 16. Vtip je v tom, že se tu vrací v minulosti opuštěná architektura dvou CCX na jedno CCD. Každé CCX má 8 jader (7 jader v případě 112jádrového CPU), a protože v jednom CCD jsou dvě CCX, dostáváme tím oněch 16 jader na jedno CCD. Těch je tady celkem 8, což je méně než u 96jádrového EPYCu 9654 (ten má 12 CCD po 8 jádrech). CCD v Genoa má název Durango, to v Bergamu pak Vindhya.



Tímto se dostáváme k L3 cache. Ta má kapacitu 16 MB na CCX, tedy 32 MB na CCD. Tím nám tady ale vzniká známý problém, že si jádra v rámci stejného CCD, ale jiného CCX, do L3 cache přímo nevidí, což přináší výkonnostní propad. V daném nasazení procesorů v cloudových službách by to ale nemusel být problém, protože zde obvykle nedochází k nějak výraznějšímu sdílení dat mezi jádry. Pro výpočetní nasazení bude ale lepší využít klasický Zen 4. To také znamená, že zatímco 96jádrová Genoa má 384 MB L3 cache (12×32 MB), 128jádrové Bergamo má "jen" 256 MB (8×2×16 MB). Pokud jde o plochu CCD, jedno CCD klasické 8jádrové architektury Zen 4 má 66,3 mm2, zatímco 16jádrové CCD u Zen 4c není o mnoho větší a jeho plocha je 72,7 mm2.



Zůstává 12kanálový řadič pamětí DDR5-4800 s propustností 460,8 GB/s, nemění se ani počet 128 PCIe 5.0 linek. Stejně jako Genoa, i Bergamo bude určeno pro Socket SP5, má podporovat dvouprocesorové systémy, CCD se budou vyrábět procesem TSMC N5 a IO chiplet pak technologií TSMC N6.

128jádrový EPYC 9754 (Bergamo) by měl mít stejnou 360W TDP jako 96jádrový EPYC 9654 (Genoa), nicméně 112jádrový EPYC 9734 (Bergamo) by se měl dostat na 340 W TDP. Pokud jde o frekvence, ty základní činí 2,25 GHz u 128jádrové a 2,2 GHz u 112 jádrové verze, Boost frekvence činí 3,1 GHz, resp. 3,0 GHz. Jsou tedy podstatně nižší než 2,4/3,7 GHz u 96jádrového modelu Genoa. Všechny tři modely ji ale mají konfigurovatelnou až na 400 W. Novinky by měly být představeny v letošním červnu.