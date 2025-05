Kompaktní herní IPS monitor Philips Evnia 25M2N5200U zvládne až 390 Hz

Další novinkou v sérii herního monitorů Philips Evnia je malý 25M2N5200U. Najdeme tu 24,5" panel IPS s nízkým rozlišením Full HD (1920×1080 pixelů), což ho spolu s vysokou obnovovací frekvencí 390 Hz předurčuje pro eSports. V případě HDMI je rozsah frekvencí 48 až 240 Hz, u DisplayPort je to pak 48 až oněch 390 Hz (s Adaptive Sync). Monitor je 8bitový, pokrývá 86 % barevného prostoru Adobe RGB, 84 % DCI-P3, 110 % sRGB a 93 % NTSC. Kontrast dosahuje hodnoty 1000:1 a odezva činí 1 ms GTG (se Smart MBR jen 0,3 ms). Je barevně kalibrován s Delta E<2. Maximální jas činí 400 nitů a monitor získal certifikaci DisplayHDR 400. Pro hráče tu máme chytrý zaměřovač i Stark ShadowBoost, nechybí ani chytré funkce SmartContrast a SmartImage, pro práci je tu pak režim LowBlue.

Pokud jde o vstupy, je zde jeden DisplayPort 1.4 a dva porty HDMI 2.0. Nechybí pak ani výstup na sluchátka, k dispozici je také USB hub se čtveřicí portů USB-A a jedním USB-B (upstream). Monitor je výškově nastavitelný ve 130mm rozsahu, naklonit ho můžete v rozsahu od -5° do +20°, do stran o +/-30° a má i funkci pivota a možnost montáže na zeď (VESA 100×100mm). Spotřeba monitoru činí 25,83 W. Co se týče ceny, ta byla stanovena na 329 GBP (cca 9.800 Kč v kurzovém přepočtu).