Kompatibilita Intel Arc A770 otestována, hratelných je 93 % her

Vstup Intelu na trh s desktopovými kartami se zrovna moc nepovedl. Karty Arc Alchemist sice přinášely u některých modelů větší množství paměti a širokou paměťovou sběrnici, nemluvě o docela příznivé ceně, trápí je ale vysoká spotřeba a dlouho to byly i nemalé problémy s ovladači. Poslední problém se ale daří úspěšně řešit. Intel aktivně vylepšuje ovladače, s každou novou verzí se zvyšuje výkon a zlepšuje se kompatibilita. Zatímco se při uvedení horko těžko nacházely hry, kde tyto karty aspoň trochu fungovaly, nyní se spíše těžko nachází hry, kde vyloženě nefungují. Otestovali to na YouTube kanále Hardware Unboxed, kde autor vyzkoušel spustit 250 různých her ze své herní kolekce a připravil seznam toho, jak která hra běží na kartě Arc A770 16GB.



Z těchto 250 her pouze necelá 2 procenta (4 hry) vůbec nefungovala, a to konkrétně Avatar Frontiers of Pandora, Left 4 Dead 2, Saints Row 2 a Sim City. 5 % (12 her) bylo nehratelných, což může znamenat různé problémy se spouštěním nebo nepřijatelným výkonem. 87 % (218 her) autor označil za hry, které běžely bez jakéhokoli významnějšího problému. To je vzhledem ke stavu, který panoval při uvedení karet, velmi dobrý výsledek, nicméně to současně rovněž neznamená, že by měl Intel hotovo. Právě naopak, stále je tu hodně práce, aby jeho karty běžely [pokud možno] ve všech hrách. Pokud se pak bavíme o hrách, které by se daly označit za hratelné, byť s nějakými problémy, pak šlo dokonce o 93 % z nich, tedy 233 herních titulů z 250.