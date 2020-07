Konec zpoceným dlaním. Herní myš Zephyr obsahuje ventilátor

Pocení je sice přirozeným projevem lidského těla, ale v určitých situacích může být velmi nepříjemné. Pokud se při hraní her potýkáte se zpocenou dlaní, ve které držíte počítačovou myš, možná jste zkusili různá řešení. Můžete myš držet pouze pomocí prstů, aby dlaň nebyla v kontaktu s jejím povrchem. Nebo vyzkoušet některý z modelů, u kterých výrobci slibují povrch eliminující pocení. S řešením tohoto věčného problému prý přišla dosud neznámá společnost Mindshunter, která na crowdfundingovém webu Kickstarter představila herní myš Zephyr. Na první pohled vypadá jako další myš s perforovaným povrchem , tedy otvory, které snižují hmotnost periferie.

Tato myš ovšem přináší jednu vychytávku, kterou jsme zatím u žádného jiného modelu neviděli. Jedná se o malý ventilátor, který se stará o „aktivní chlazení“ dlaně uživatele a eliminuje tím riziko pocení. Ventilátor sfouká vzduch v úhlu 45 stupňů k dlani a podle výrobce by měl být jeho provoz velmi tichý. Přesto lze předpokládat, že mimo hraní her se sluchátky jeho provoz stejně uslyšíte. K dispozici jsou dvě nastavení rychlosti, a to 4 000 nebo 10 000 otáček za minutu, případně jej lze zcela vypnout. Otázkou také zůstává, jakým způsobem bude možné ventilátor čistit, neboť během používání se jistě dovnitř přes otvory dostane spousta prachu a jiných nečistot.

Proděravělý povrch samozřejmě přináší i výhodu v podobě nízké hmotnosti. Myš váží pouze 68 gramů, což je vzhledem k integrovanému ventilátoru velmi nízká hodnota. Výrobce slibuje, že i přes perforovaný design je tělo myši dostatečně pevné. Dle dalších dostupných specifikací se jedná o solidní herní myš, která obsahuje optický senzor PixArt PMW 3389 s rychlostí přes 400 IPS a maximální citlivostí 16 000 DPI. Tuto hodnotu lze samozřejmě měnit pomocí tlačítka na těle myši, a to v krocích 800, 1 600, 3 200, 6 400 a 16 000 DPI. Pomocí softwaru lze ovšem tyto defaultní hodnoty upravit, případně nastavit vlastní s přesností 100 DPI. Kromě hlavních tlačítek se spínači Omron a životností 50 milionů kliknutí obsahuje myš také dvě programovatelná tlačítka na dosah palce.

Design myši je symetrický, i když umístění tlačítek nahrává pravákům. Pochopitelně nesmí chybět RGB podsvícení, které obsahuje patnáct předvoleb a 16,8 milionu barev. Jak poukázal web PC Gamer, design myši je velmi podobný modelu Cooler Master MM710 , se kterým dokonce sdílí i stejný optický senzor. Připojení k počítači zajišťuje USB kabel, který samozřejmě zároveň napájí integrovaný ventilátor. Herní myš Mindshunter Zephyr lze nyní v rámci předobjednávky pořídit za 79 dolarů (1 900 Kč bez DPH), potom by měla být cena dvojnásobná.

