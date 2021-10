Konečně se ukázal i Intel Sapphire Rapids s HBM2: 12čipové CPU

Dobře víme, že procesory Sapphire Rapids od Intelu jsou chystány i ve verzích s paměťmi typu HBM, ovšem dosud jsme se mohli podívat jen na "běžné" verze, z jejichž provedení bylo zřejmé, že v jejich případě se s paměťmi HBM nepočítá. Můžeme tedy předpokládat, že půjde konkrétně o HBM2e.

Ukázaly se tu čtyři hlavní 10nm dlaždice a malé FPGA od firmy Altera, nyní již součásti Intelu, ale čipy HBM by tu nebylo kam umístit.

Jak ukazuje nově zveřejněný obrázek , Sapphire Rapids s paměťmi HBM bude mít viditelně širší procesorovou destičku, ovšem zároveň se dozvídáme, že má jít o procesory v BGA pouzdrech. To by tak znamenalo, že Intel si nemusí chystat paticové Sapphire Rapids s HBM, ale to se ještě uvidí, ovšem s největší pravděpodobností by Intel stejně potřeboval jinou patici než pro řadové modely bez HBM.

Zazněly také námitky, že tento obrázek neukazuje procesor Sapphire Rapids, neboť ten by měl využívat (víceméně) čtvercové dlaždice s CPU jádry, zatímco zde jsou viditelně obdélníkové čipy. Tom Wassick, který snímek zveřejnil, ale v reakci na to uvedl, že ten pochází z materiálů od firmy Intel, které prezentoval její zaměstnanec a ten daný procesor sám přímo označil za Sapphire Rapids (SPR).

Když tak budeme předpokládat, že jde skutečně o SPR, pak tu máme vždy dvě paměti typu HBM na dlaždici a otázka je, o jakou verzi HBM může jít. Pokud půjde skutečně o HBM2e, pak by neměl být žádný problém nasadit už 3,2GT/s verze a ty by na 2048bitovém rozhraní nabídly propustnost téměř 820 GB/s, ale pouze na jednu dlaždici. Čili každá ze čtyř dlaždic by tak měla mít své HBM2e s propustností 820 GB/s.

V takovém případě by tedy HBM2e posloužily jako zbrusu nová paměťová úroveň mezi L3 cache a hlavní operační pamětí DDR5. Šlo by tak o nižší kapacitu, ale vyšší propustnost, jak je v paměťové hierarchii obvyklé. V HBM2e by každá dlaždice mohla mít "pouze" 128 GB, přičemž osm kanálů DDR5-4800 má nabídnout podporu alespoň 4 TB na procesor, ovšem s celkovou propustností cca 307 GB/s.



Otázka je, jaký výkon může vysoká propustnost pamětí HBM2e procesorům SPR zajistit. AMD si prý chystá své verze EPYC Zen 4 rovněž s HBM , ale zde jde zatím pouze o fámy (navíc zpochybňované ), zatímco Intel své SPR s HBM už dávno potvrdil. Ale i kdyby AMD takové procesory nemělo k dispozici, může využít své V-Cache pro výrazné rozšíření paměti L3 cache, respektive je velice pravděpodobně proti SPR nasadí, a to už i v podobě Milan-X.

