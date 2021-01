Konkurence pro AMD a NVIDII: čínské 7nm GPGPU Big Island s 24 mld. tranzistorů

Společnost Shanghai Tianshu Zhixin Semiconductor Co. známá prostě jako Tianshu Zhixin tak dokončila své GPGPU založené na 7nm procesu, které má kolem sebe posázeny čtyři paměti typu HBM, čili jde o 2,5D pouzdro ve stylu grafických čipů AMD Vega.

Pomocí daného procesu byl vytvořen podlouhlý čip z celkem 24 miliard tranzistorů, což je téměř dvojnásobný počet tranzistorů, z nichž se skládá 7nm čip AMD Vega 20 (karty Radeon VII), který jich na ploše 331 mm2 obsahuje celkem 13,2 miliard.

My se nedozvíme, jak velký je čip Big Island a ani kdo jej pro Tianshu Zhixin vyrábí, ovšem vzhledem k tomu, že se tu mluví o technologii CoWoS (2,5D pouzdření využívající křemíkový interposer), je zřejmé, že tu půjde o proces společnosti TSMC. Čili s ohledem na to by daný čip měl být o něco větší než 600 mm2, neboť i výše zmíněná Vega 20 byla vyráběna pomocí 7nm procesu TSMC.

Společnost Tianshu Zhixin začala s vývojem tohoto GPGPU v roce 2018 a loni v květnu byl ohlášen tapeout, čili nyní už je opravdu čas na nástup hotového produktu. Ten přijde na trh během příštích měsíců s podporou řady číselných formátů včetně FP32, FP16, BF16, INT32, INT16 a INT8. Výrobce nám však bohužel neprozradí téměř nic o jeho výkonu, a to až na FP16, kde Big Island nabídne 147 TFLOPS. Pro srovnání můžeme využít opět AMD a jeho akcelerátor Instinct MI100, který nabízí 184,6 TFLOPS, ovšem to už je také čip tvořený cca 50 miliardami tranzistorů.

