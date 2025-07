Kontroverzní AI u Delta Airlines: nastaví nejvyšší cenu, kterou ještě zaplatíte

Systémy umělé inteligence (můžeme-li je tak v dnešní podobě už nazývat) mají spoustu užitečných nasazení. Jedno z těch pro uživatele méně příjemných je to, které poslední dobou zkouší aerolinka Delta Airlines. Tento systém vyvíjený společností Fetcherr totiž nyní pro zhruba 3 % nákupů letenek pomocí AI rozhoduje, jaká je nejvyšší přípustná cena, kterou je daný konkrétní uživatel ještě schopen zaplatit. Ta tak nemusí odrážet jen nabídku a poptávku v daném termínu na dané trase v danou dobu, ale také individuální vlastnosti daného cestujícího. AI se totiž snaží vytvořit jeho profil a na jeho základě rozpoznat, co ještě snese.

Nový systém vyvolal značné kontroverze, ale Delta Airlines si výsledky výrazně pochvalují a považují ho za super analytika. Systém se tak bude rozšiřovat a testovací fáze by se do konce roku měla rozrůst natolik, že by měla rozhodovat o ceně zhruba 20 % letů. Prezident společností Glen Hauenstein nicméně přiznává, že s AI musí být opatrní a může jít o riskantní počin, pokud s ním nebude opatrně nakládáno. Delta Airlines ale nejsou jedinou aerolinkou, které takové dynamické ceny zkoušejí. Se společností Fetcherr spolupracují také aerolinky Virgin Atlantic a WestJet. Kontroverze ale nevyvolává jen to, že AI systémy tímto povedou ke zvýšení cen letenek, ale i to, jak moc tímto profilováním zákazníků zasahují do jejich soukromí.