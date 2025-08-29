Aktuality  |  Články  |  Recenze
AMD

Konzole Valve Fremont bude mít asi starší 6jádrový Zen 4 a Radeon RX 7600

Včera, Milan Šurkala, aktualita
Konzole Valve Fremont bude mít asi starší 6jádrový Zen 4 a Radeon RX 7600
AMD bude pravděpodobně dodavatelem hardwaru pro další herní konzoli. Nová konzole Valve Fremont by totiž měla být postavena na starším Ryzenu a Radeonu RX 7600.
Společnost AMD má v oblasti herních konzolí velký úspěch. Na jejích procesorech a GPU jich je postaveno hned několik (to ale také ukazuje, že běžné Radeony nejsou až tak úspěšné, když grafická divize AMD má jen čtvrtinové příjmy té od Nvidie, a to jsou zde zahrnuty i konzolové čipy). A rýsuje se nám tu další konzole s hardwarem od AMD, Valve Fremont. Záznam o ní se před pár dny objevil v databázi benchmarku Geekbench (konkrétně verze 6.3.0), přičemž to vypadá, že Valve sáhne k architektuře řady Hawk Point, tedy půjde ještě o starší Zen 4. Použitý procesor měl 6 jader (podporu pro 12 vláken), základní takt 3,2 GHz a Boost vrcholil hodnotou 4,8 GHz. To vypadá, jako by šlo o variantu Ryzenu 5 8540U nebo Ryzenu 5 220.
 
Procesor má 6×32 kB L1 instukční cache a totéž u datové L1. Dále je zde 6×1 MB L2 cache a sdílená 16MB L3 cache. V rámci konzole byl doplněn jen o 8 GB RAM. Integrované GPU zde ale nebylo využito a konzole využívá klasického GPU založeného na Radeonu RX 7600 (tedy RDNA 3).
 
Samotný výkon procesoru není ale moc vysoký. V jednovláknovém testu získal 2412 bodů, což je např. více než 10 % pod desktopovým Ryzenem 5 7600 (ten má cca 2750 bodů). Vícevláknový test přinesl 7451 bodů, což je pak už doslova podezřele málo (6jádrový Ryzen 5 7600 má 12,2 tisíc bodů). Taková čísla ho posouvají k procesorům, jako je 6jádrové Core i5-11400, 4jádrové Core i3-13100 a podobně.
 

