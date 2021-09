Konzoli Steam Deck mizí z cesty překážky, EAC a BattlEye budou kompatibilní

Steam Deck je tak buď díky nativní podpoře her a Protonu kompatibilní s většinou nejoblíbenějších her na Steamu a pokud není, pak za to z velké části mohla nekompatibilita systémů EAC - Easy Anti-Cheat a BattlEye s Linuxem.





To samozřejmě platilo pouze pro takové hry, které jsou určeny (i) pro internetový multiplayer, zatímco titulů jako The Witcher 3: Wild Hunt či Cyberpunk 2077 se to netýká. Problémy nastaly třeba ve hře ARMA 3, kde nefungující BattlEye hráče odřízl od oficiálních serverů, ale většinou dělal problémy nespolupracující EAC.

Steam Deck je totiž založena v prvé řadě na linuxovém prostředí a využívá standardně SteamOS 3.0 s vlastní Steamovou nástavbou, takže pro hry, které Linux neznají, je třeba využít systém Proton. Nicméně stále jde o hardware založený na APU s jádry x86, takže pokud někdo bude chtít, dostane možnost si nainstalovat Windows, aby získal v podstatě kapesní PC schopné spouštět hry v jejich nativním prostředí. Valve o to ale evidentně nemá zájem a aby uživatelům nedalo důvod přecházet ze standardního SteamOS na Windows, nyní pilně pracuje na zajištění kompatibility.

Dobrá zpráva tak zvláště pro Valve je, že Epic Games oznamují podporu svého EAC i na Linuxu a rovněž na počítačích Mac. A zvláště v případě Linuxu bylo upřesněno, že EAC bude fungovat společně s Wine a Protonem, přičemž Epic Games slibují, že z hlediska herních vývojářů bude třeba jen párkrát kliknout myší na Epic Online Services Developer Portalu a budou mít hotovo. To tak platí konkrétně především o tituly jako Apex Legends, Hunt: Showdown, Fall Guys, Fortnite ae Halo Master Chief Collection.



Podobnou zprávu také vydali autoři systému BattlEye , který už je kompatibilní s Linuxem a brzy bude i s hrami, které pod tímto OS běží prostřednictvím Protonu na Steam Deck. A stejně jako v případě EAC se bude po vývojářích žádat akorát to, aby tuto kompatibilitu ve svých titulech povolili, což bude pochopitelně v jejich vlastním zájmu. A zde se to týká her jako PUBG, Destiny 2 a Rainbow Six Siege.

