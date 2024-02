Korejský KIER vyvinul průhledné perovskitové solární články s 21,68% účinností

Perovskity jsou slibnou technologií solárních článků budoucnosti, stále ale trpí na několik neduhů, přičemž tím nejvýraznějším je nízká životnost. Nové články vyvinuté v laboratořích KEIR (Korea Institute of Energy Research) ale posouvají možnosti o trochu dál. Cílem bylo vyvinout průhledné modely, jenže vytvoření transparentních elektrod dosud snižovalo výkon transportních vrstev. Nakonec se ukázalo, že zde může dost dobře pomoci lithium, resp. jeho oxidy Li 2 O a Li 2 O 2 . Ty zvyšují stabilitu článku a výkon transportních vrstev, čímž stoupá také účinnost.

Výsledkem je 21,68% certifikovaná účinnost a mírně zvýšená životnost. Ta se u perovskitů obvykle pohybuje někde mezi 1000-1500 hodinami plného osvětlení (to odpovídá něco okolo 2/3 roku reálného používání v našich podmínkách s průměrně cca 5 hodinami slunečního svitu denně), zde se tak dlouho netestovalo. Vědci nicméně naměřili, že po 240 hodinách klesla efektivita na 99 % původní hodnoty. V tomto případě se ale netestovalo kontinuálně, ale 16 hodin se svítilo a 8 hodin byla tma (tedy 10 takových cyklů). Panely ale vykazovaly zajímavé chování. Po 16 hodinách svícení totiž jejich účinnost klesla zhruba na 90 % maxima (tedy cca 19,5 %), ale po 8 hodinách tmy se zpět "vyléčily" a účinnost začala na stejné hodnotě jako v předchozím cyklu.

Jinak řečeno, těchto 99 % dosáhly po 160 hodinách svícení (pokud jim byl dopřán 8hodinový odpočinek). Pokud bychom teoreticky uvažovali, že to klesne lineárně o jeden procentní bod každých 160 hodin, počítala by se životnost na zhruba 3000 hodin, což by se blížilo ke dvěma rokům. Stále málo, ale byl by to pokrok. To, zda životnost klesá takto lineárně, ale nemáme potvrzeno. Vědci zkusili i bifaciální tandemové verze s 20 % odrazem na zadní straně. V případě 4T článků bylo dosaženo 31,5% účinnosti, u 2T varianty pak 26,34 %.