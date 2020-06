Koronavirus způsobil další zpoždění startu teleskopu Jamese Webba

Vynesení připravovaného vesmírného teleskopu Jamese Webba do kosmu bude mít podle agentury NASA opět další zpoždění. Tentokrát bude odklad způsoben epidemií onemocnění covid-19, která zpomalila a zkomplikovala práce zaměstnanců na přípravách teleskopu. Už dříve byl projekt několikrát opožděn, protože konstrukce a testování všech částí vesmírného teleskopu se často objevují komplikace.

Ještě když NASA zkoušela hlavní věž držící primární zrcadlo teleskopu JWST , vypadalo to, že vynesení teleskopu do kosmu se uskuteční v březnu roku 2021. Thomas Zurbuchen z NASA ale uvedl, že kvůli koronaviru ztratili čas a vzniklo další opoždění oproti plánu. Podle slov Thomase Zurbuchena v březnu příští rok teleskop určitě nevypraví. NASA ale stále doufá, že se kosmický teleskop povede vynést do vesmíru ještě během roku 2021, nové přesné datum ale prozatím není stanoveno.