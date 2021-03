Koupě grafické karty u nás nemá smysl, jinde se prodávají sestavy bez GPU

FiercePC , menší britský výrobce počítačových sestav, se rozhodl na trhu nabízet "no GPU" sestavy, čili téměř hotové herní počítače, jimž však na první pohled cosi chybí. Je to samozřejmě grafická karta, která je v moderní herní sestavě tou nejdůležitější výbavou.

Myšlenka za tím je prostě taková, že si zákazník koupí herní PC v podobě barebone, do nějž si pak pořídí už jen grafiku. Zda ji má k dispozici a kde ji případně sežene, to už výrobce počítače neřeší.

Dalo by se tak tušit, že veškerá tato PC budou založena buď na APU od AMD či na procesorech Intel Core (ne verze F), aby bylo možné počítač alespoň dočasně využívat s integrovanou grafikou. To ovšem neplatí vždy. Některé jsou založeny na Core i5-9400F a jiné zase na na Core i7-10700, a to na desce disponující obrazovými výstupy, takže ačkoliv výrobce tvrdí, že bez samostatné grafiky nenabootujeme, neplatí to vždy.

Tyto produkty se tak hodí pro zákazníky, kteří by si sami nevěděli se sestavením celého PC, ovšem nainstalovat samotnou grafiku zvládnou. Nicméně mnohem obtížnější bude novou grafiku vůbec sehnat, přičemž zde jde o britský trh. Co ale můžeme očekávat na našem trhu?

Na našem trhu se situace v posledních dnech nezměnila a stále platí, že grafické karty jako GeForce RTX 3070 už jsou skladem. Ovšem jde o ceny začínající na cca 43 tisících korunách za konkrétní model VENTUS 2X OC (případně VENTUS 3X OC). Ale co když budeme chtít koupit celou počítačovou sestavu s kartou VENTUS 2X OC. Zde se v plné nahotě ukáže, jaká absurdní situace dnes na trhu vládne, neboť za 41 tisíc korun s daní si můžeme pořídit právě s touto kartou celou hotovou sestavu i s OS založenou na Core i5-10600K na desce MSI Z490-A PRO, 16 GB DDR4-3200 a s 1TB PCIe SSD.

Právě proto lze mluvit o zlých časech pro domácí stavitele PC, kteří si mohou RTX 3070 kupovat za 43 tisíc korun, za RTX 3080 dají už rovnou přes 70 tisíc a dokonce už je k dispozici i RTX 3090 za ceny pod 90 tisíc, což je v podstatě i "výhodná" koupě, když si uvědomíme, že RTX 3090 má být více než 2x dražší než RTX 3080. Některé obchody tak už svým naceněním zdatně konkurují scalperům, respektive je už spíše překonávají, což neplatí jen pro GeForce, ale také pro moderní Radeony, jako je MSI Radeon RX 6800 XT GAMING X TRIO 16G za 41, ale i 69 tisíc korun.



