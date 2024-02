Křemíkové Li-Ion baterie StoreDot vydržely 1100 cyklů, přinesou hustotu 340 Wh/kg

StoreDot jsme se na stránkách Světa hardware 100in5, což znamená schopnost nabít 100 mil (161 km) dojezdu za 5 minut. Tehdy šlo o akumulátory typu NMC811 s energetickou hustotou 330 Wh/kg. Jak se blíží rozjezd sériové výroby, některé parametry se trochu změnily a nyní firma hovoří o hustotě lehce pod 290 Wh/kg u 3Ah článků, 300 Wh/kg u 30Ah verzí (v minulosti ale testovala i 30Ah články s 330 Wh/kg) a okolo 310 Wh/kg u velkých 140Ah článků, které by měly najít své místo v elektromobilech. Se společnostjsme se na stránkách Světa hardware už setkali . Koncem roku 2022 mluvila o produkční úrovni akumulátorů, což znamená schopnost nabít 100 mil (161 km) dojezdu za 5 minut. Tehdy šlo o akumulátory typu NMC811 s energetickou hustotou 330 Wh/kg. Jak se blíží rozjezd sériové výroby, některé parametry se trochu změnily a nyní firma hovoří o hustotě lehce pod 290 Wh/kg u 3Ah článků, 300 Wh/kg u 30Ah verzí (v minulosti ale testovala i 30Ah články s 330 Wh/kg) a okolo 310 Wh/kg u velkých 140Ah článků, které by měly najít své místo v elektromobilech.

Je to sice nižší hodnota, než bylo původně prezentováno, i tak to ale nemálo překračuje běžný standard. Akumulátory mají životnost přes 1000 nabíjecích cyklů XFC, tedy těch s velmi vysokou rychlostí nabíjení (v tomto případě šlo o 4,2C). Z 10 na 80 % by se u elektromobilů měly být schopny nabít během 10 minut. Akumulátory jsou zajímavé také tím, že obsahují nadprůměrně vysoké množství křemíku v anodě, a to přes 40 %. Křemík výrazně zvyšuje energetickou hustotu, na druhou stranu trpí na velkou rozpínavost, proto je jeho množství u křemíkových Li-Ion akumulátorů zpravidla v jednotkách procent nebo nízkých dvouciferných procentech.



StoreDot ale chystá i další generaci 100in4, která má oněch 100 mil dojezdu nabídnout už za 4 minuty nabíjení a prototypy těchto článků už byly úspěšně otestovány. Zvládly 1100 rychlonabíjecích cyklů (XFC). Zde mají otestované 3Ah články už hustotu 320 Wh/kg a připravované 140Ah verze pro automotive by se měly dostat na 340 Wh/kg. I zde je dost dobře možné, že ve výsledku to bude kapánek nižší číslo. V tomto případě jde o články NMC9xx, tedy s extrémně vysokým podílem niklu a téměř žádným manganem nebo kobaltem.

A kdy se objeví na trhu? Řada 100in5 má být pro výrobce dostupná ještě letos (asi bych připočetl tradiční půlku navíc a počítal spíše s půlkou příštího roku, B-vzorky už mají výrobci EV pro testování nějakou dobu k dispozici), v případě 100in4 se pak počítá s dostupností v roce 2006. To jsou věci, které se už zakládají na něčem reálném (prototypech,...).



Firma ale také mluví o vzdálenější budoucnosti, která je více na papíře než v reálně existujících bateriích. Zmiňuje tak akumulátory 100in3, které mají být ve schopnosti nabíjení ještě rychlejší. S těmi se počítá pro rok 2028 a před dvěma lety StoreDot říkal, že půjde o solid-state akumulátory s hustotou 450 Wh/kg. Zda se mu podaří dostát svým slibům v termínu, to se teprve uvidí (dobře víme, že podobné projekty většinou nabírají zpoždění a během času mění své specifikace). Mluvilo se kdysi dokonce i o 100in2 pro rok 2032, což už je hodně vzdálený plán bez jakékoli opory v realitě. To má být post-lithiová baterie (jaký materiál to bude, to není jasné) a mají přinést 550 Wh/kg. Pro dnešek se ale soustřeďme na 100in5 a 100in4, ostatní nechme zatím s opatrností stranou, dokud se neobjeví něco hmatatelného, co by plánovaná čísla mohlo podpořit.