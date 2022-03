Křemíkové wafery budou dražší, jak to ovlivní ceny produktů?

Už několikrát jsme se dozvěděli, že nedostatek kapacit pro výrobu čipů se týká v podstatě všeho. Nejde jen čistě o kapacity továren, které je vyrábí, máme tu i potřebné chemikálie či různé materiály a také pracovníky, jichž se nedostává. Patří sem přitom také wafery, čili pláty čistého křemíku o průměru 150, 200 či 300 mm.

Dle zprávy serveru China Times , která si všímá především 300mm, čili 12palcových waferů, se mohou výrobci čipů připravit na jejich rostoucí ceny. Ty by měly v roce 2024 překročit hranici 200 dolarů, což by znamenalo zdražení zhruba o čtvrtinu. A ani v dalších letech to nebude lepší, což je ostatně logické, neboť to už se začnou citelně projevovat nastartované investice firem jako Intel, TSMC, Samsung, SK hynix a dalších, čili začnou být zprovozňovány nové moderní továrny, které pochopitelně budou potřebovat právě 300mm wafery.

Jde tu tak o celou řadu nových továren, o nichž jsme se dozvěděli především v minulém roce. Máme tu nové americké provozy firem TSMC, Samsung a samozřejmě Intel a právě ten bude mohutně investovat i v Evropě, přičemž nejdříve by se mohly projevit miliardy eur nalité do rozšíření kapacit u irského Leixlipu.

Tchaj-wanská společnost GlobalWafers, jeden z hlavních výrobců křemíkových waferů, už má dle China Times vyprodáno až do roku 2024 a japonský Shengco dokonce až do roku 2026. Kdo se tak tímto způsobem nepředzásobil, bude mít zřejmě velké problémy sehnat potřebný křemíkový základ pro své čipy, což ovšem závisí i na tom, jak rychle se podaří rozšířit výrobní kapacity. Nejméně tři výrobci waferů totiž dle zdroje rozjeli velký plán na zřízení nových výrobních linek, a to právě i díky složeným zálohám od svých zákazníků. To se ovšem má projevit nejdříve v roce 2024.

Projeví se ale zvýšená cena waferů na koncových produktech? Pokud ano, pak jen málo. Je třeba si uvědomit, že cena hotového waferu s čipy je řádově větší, než jakou počítáme za prázdný. Čili pokud jde dnes (velice zhruba) o 160 USD za prázdný wafer a 1600 USD za zpracovaný, pak zvýšení ceny prázdného waferu o čtvrtinu se může projevit jen v nižších jednotkách procent na výsledné ceně hotového, což pak může a nemusí být výrobcem přeneseno na bedra zákazníka.



Ceny souvisejících / podobných produktů: