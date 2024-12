Kryptoměna Bitcoin překonala hranici 100.000 USD i díky Trumpovi

I když mnozí očekávali, že Bitcoin se dostane přes hranici 100.000 USD už před lety, a někteří mu věřili dokonce natolik, že čekali půl milionu i více, teprve nyní se tato kryptoměna dostala na šestimístnou cifru v amerických dolarech. Podle Yahoo Finance byla nejvyšší hodnota 103.588 USD, podle Coinbase dokonce 103.992 USD, tedy skoro 104 tisíc USD (téměř 2,5 milionu Kč). Hodnota Bitcoinu roste už nějakou dobu, ale zásadní zvrat nastal počátkem listopadu, kdy byl Donald Trump zvolen staronovým americkým prezidentem. Zatímco Bidenova administrativa se vůči kryptoměnám stavěla spíše odmítavě, Trump je naopak podporuje, což částky rychle vyhnalo z tehdejších cca 69 tisíc USD nahoru a dnes v brzkých ranních hodinách (kolem 4 ráno) se poprvé v historii dostala přes hranici 100 tisíc USD.



Poslední nárůst má na svědomí i další z pro-kryptoměnových kroků Donalda Trumpa. Z komise SEC odvolal Garyho Genslera, který bojoval za regulaci kryptoměnových firem, přičemž ten odstoupí ze své pozice v lednu 2025. Na jeho místo dosedne bývalý komisař SEC Paul Atkins, který naopak kryptoměnám fandí, a Trump na jeho adresu prohlásil, že on naopak chápe, že digitální měny a podobné inovace jsou nutné k tomu, aby USA byla ještě lepší, než kdykoli předtím (making America greater than ever before). Toto přispělo k dalšímu nárůstu hodnoty této kryptoměny.