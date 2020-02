Kryptoměna IOTA opět hacknuta, systém transakcí byl zastaven

Bláznivé období s kryptoměnami je sice za námi, ale stále se něco děje a např. před pár dny Bitcoin opět překonal hodnotu 10 tisíc dolarů (a už zase spadl). Naopak nepříjemnou záležitost má na svých bedrech IOTA, která po dvou letech zažila další úspěšný hackerský útok. Hackeři našli bezpečnostní díru v oficiální peněžence Trinity a z 10 velkých účtů s touto kryptoměnou se jim povedlo ukradnout v přepočtu 1,6 milionu USD.

Správci kryptoměny na útok přišli 12. února, a aby nedošlo k dalším krádežím, deaktivovali systém Coordinator, který slouží k finálnímu schválení transakce. Tím v podstatě odstavili systém kryptoměny IOTA mimo provoz, protože transakce nemůže být potvrzena a zapsána. Tvůrci oficiální aplikace tak vyzvali uživatele na Twitteru, aby aplikaci Trinity nespouštěli a pracují na odstranění bezpečnostní chyby. Pak by se snad systém s kryptoměnou mohl opět rozjet. IOTA je nyní okolo 23. místa mezi kryptoměnami co do objemu peněz a spolupracuje s ní i automobilka Jaguar Land Rover , kde majitelé těchto vozů mohou jízdou a poskytováním informací vydělávat.