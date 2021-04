Které karty jsou dnes nejlepší pro těžbu Etherea?

Server Tom's Hardware si vzal na pomoc širokou nabídku karet z eBay, kde se prodávají aktuální i starší grafické karty, přičemž tato nabídka je nyní velice rozšířena právě díky těm lidem, kteří vycítili příležitost si přivydělat prodejem své starší nebo třeba i aktuální karty. Však kdo by dříve tušil, že se dnes bude taková GeForce RTX 2070 nabízet v průměru za 730 dolarů? Těsně po představení generace RTX 3000 jsme bláhově očekávali spíše opak a také že se lidé ihned začali zbavovat starých Pascalů a Turingů "dokud mají ještě nějakou cenu". Ta ovšem neklesla, právě naopak.

Pokud jde o ceny nových karet, pak na eBay už jsou mnohem příznivější částky, než jaké najdeme v českých obchodech, neboť takovou GeForce RTX 3070 si u nás za cca 30 tisíc korun opravdu nepořídíme. Nicméně ceny šroubuje vzhůru jen hrstka obchodů, oproti nimž je nabídka i nových karet mnohem výhodnější u překupníků v bazarech a tam právě třeba cena RTX 3070 odpovídá cenám na eBay. S přimhouřením oka to platí také pro RTX 3080 či jiné nové karty.

Jak je to ale s výhodností koupě nové karty, kterou bychom chtěli využívat pro těžbu? To je pochopitelně velice ošemetná otázka, na kterou neexistuje odpověď. Když se totiž podíváme do tabulky, kde jsou karty seřazeny vzestupně dle počtu dní, za které se těžbou Etherea zaplatí jejich pořízení, vidíme, že to budou přinejmenším 4 měsíce. A během nich se může stát cokoliv, čili třeba to, že hodnota kryptoměn prudce klesne (nebo se také zvýší), odměny za těžbu Etherea budou zkráceny na minimum, anebo se těžit rovnou přestane a v takovém případě by bylo možné přejít na těžbu jiné kryptoměny, což je ale dnes spíše další sázka do budoucnosti.

GPU Prům. cena na eBay MH/s (výkon) Spotřeba při těžbě (W) Denní zisk Kdy se karta zaplatí? (dny) Radeon RX 580 8GB $345 29,0 135 $2,89 119 Radeon RX 590 $380 28,6 130 $2,86 133 GeForce GTX 1060 6GB $344 25,0 90 $2,56 135 Radeon RX 5700 $789 51,3 133 $5,37 147 GeForce GTX 1660 Super $477 30,2 75 $3,17 151 GeForce RTX 2060 Super $700 43,7 129 $4,53 154 GeForce GTX 1070 $442 28,2 114 $2,85 155 Radeon RX 5600 XT $648 39,6 115 $4,11 158 Radeon RX Vega 56 $623 39,2 174 $3,93 159 Radeon RX 5500 XT 8GB $435 26,3 81 $2,72 160 GeForce RTX 2070 $733 43,8 130 $4,54 161 GeForce GTX 1660 $427 25,3 70 $2,64 162 GeForce GTX 1080 Ti $726 44,0 197 $4,40 165 Radeon RX 5700 XT $903 51,8 119 $5,46 166 GeForce GTX 1660 Ti $523 29,7 73 $3,12 168 GeForce GTX 1080 $550 32,1 138 $3,23 170 GeForce RTX 3060 12GB $931 48,6 118 $5,10 182 GeForce GTX 1070 Ti $518 28,2 114 $2,85 182 Radeon VII $1,586 83,6 231 $8,71 182 Radeon RX Vega 64 $745 42,5 254 $4,10 182 GeForce RTX 2080 $834 43,8 129 $4,55 183 GeForce RTX 2070 Super $833 43,9 128 $4,56 183 GeForce RTX 2060 $622 33,0 125 $3,36 185 Radeon RX 6700 XT $949 47,1 120 $4,93 192 Radeon RX 6800 $1,316 64,5 166 $6,75 195 GeForce RTX 3060 Ti $1,279 60,6 116 $6,44 199 GeForce RTX 2080 Super $939 43,9 124 $4,57 206 GeForce RTX 2080 Ti $1,291 60,1 180 $6,23 207 GeForce RTX 3070 $1,374 61,3 123 $6,50 211 GeForce RTX 3080 $2,125 94,0 235 $9,86 216 Radeon RX 6800 XT $1,559 64,6 186 $6,71 232 GeForce RTX 3090 $2,846 115,0 300 $12,03 237 Radeon RX 6900 XT $1,849 64,6 183 $6,72 275

Z tabulky je ale jasně patrné, že čím starší kartu si pořídíme, tím dříve můžeme očekávat její zaplacení pomocí těžby, přičemž umístění nové GeForce RTX 3060 zhruba ve středu pole lze považovat za velice dobrý výsledek.

Pokud jde o výkonné moderní GeForce, nebo snad dokonce Radeony, ty se nám mohou začít vyplácet třeba až po 8 měsících těžby, čili jde o investici opravdu jen pro ty, kteří mají odvahu, ale to je o těžbě obecně známo.



