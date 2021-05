Kuriózní selhání AI v autonomním voze Waymo: auto rozhodily kužely

Joel Johnson se na YouTube kanále JJRicks Studios dost věnuje autonomním vozům Waymo, se kterými najezdil už spoustu kilometrů. Jeho poslední zážitek byl ale hodně zajímavý. Přestože testovací vozy najely v Chandleru v Arizoně už spoustu kilometrů, jedno z aut dokázaly úplně rozhodit kužely na silnici. Vůz se zasekl na jedné z křižovatek a až po nějaké době se rozhodl rozjet a odbočit doprava, aby se později o pár desítek metrů znovu zasekl a zablokoval část silnice (zajel doprostřed mezi dva pruhy oddělené kužely). Podpora na telefonu nicméně není schopna přímo ovládat vůz na dálku, může mu ale dát některé podpůrné instrukce, které by mu měly pomoci vyřešit situaci.



A zde byl další kámen úrazu. Vedle chyby stroje se zde dle Wayma přidala i lidská chyba, operátor dal vozu ne zrovna ideální instrukce a vůz tak pokračoval ve své zmatenosti. Zatímco nejprve blokoval půl pruhu, po nových instrukcích vycouval do levého pruhu, který byl dosud jakž takž průjezdný, a zablokoval ho tak celý. Až poté, co byly kužely odstraněny, byl schopen pokračovat dál (přitom se málem rozjel do vozu, který ho zrovna objížděl). Netrvalo to dlouho a u dalších kuželů znovu zazmatkoval. Zatímco první blok zvládl, druhý už nikoli a opět se zasekl na silnici. Rozjel se teprve poté, co přijela podpora a technik vystoupil ze servisního vozu, načež mu autonomní vozu poodjelo několik desítek metrů. Jak je vidět, k autonomnímu řízení 5. úrovně máme stále hodně daleko, a to Waymo patří mezi ty nejlepší.

