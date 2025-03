Kvantový počítač D-Wave za minuty vyřešil to, co by superpočítač řešil miliony let

Kvantové počítače jsou stále docela tajemstvím, o co vlastně jde, a k čemu to používat. Společnost D-Wave Quantum představila výsledky ze svého kvantového počítače Advantage2 na praktickém výpočtu, kterým byla simulace chování magnetických materiálů. To bylo srovnáno s výkonem a výsledky superpočítače Frontier u Oak Ridge National Laboratory (ORNL). Výsledky byly velmi zajímavé. Podle tvůrců měl kvantový počítač potřebné simulace hotové v řádu minut.

Problémem pro standardní technologie je to, že na stejné úrovni by to superpočítači odhadem trvalo v řádu milionů let a spotřeboval by při tom energii srovnatelnou se spotřebou elektrické energie celého lidstva za zhruba jeden rok. Výsledku se totiž prozatím na rozdíl od svého kvantového konkurenta nedopočítal, a tak se jen muselo odhadovat, jak dlouho by mu to trvalo. Tvůrci kvantového počítače říkají, že jde o první demonstraci užitečného výpočtu pomocí kvantových technologií, které byly dosud demonstrovány jen na umělých problémech. Chování magnetických materiálů, které bylo studováno, by mohlo mít praktický užitek např. v medicínském zobrazování, elektronice, výzkumu supravodičů, elektrických sítí, senzorech i motorech.



Firma se soustředí na vývoj kvantových počítačů už 25 let, přičemž poslední generace je výsledkem 2leté spolupráce 11 institucí z celého světa. Prototyp procesoru Advantage2 se stal základem pro novou variantu téhož, která je 4krát větší než při testu, dostává nás z řádu stovek qubitů na tisícovky. Zákazníkům bude k dispozici přes cloudovou službu D-Wave Leap.