Kvůli AI serverům Microsoftu se má zprovoznit jaderná elektrárna Three Mile Island

Spotřeba elektřiny bude v budoucnu patrně hodně růst a přispěje k tomu hned několik viníků. Je sice dost pravděpodobné, že se to u veřejnosti všechno jednoduše svalí na elektromobily, nicméně vedle nich tu máme i další problémy, kterým budeme muset čelit. Jedním z nich jsou už tradičně některé kryptoměny nadále využívající systému proof-of-work, dalším důvodem pro významné navýšení spotřeby jsou datová centra, a to především ta, která pracují s AI. Trénování, ale i běh AI algoritmů je energeticky velmi náročnou záležitostí a je otázkou, kde se na ně bude brát dostatek elektrické energie.

Sice se předpokládá, že část těchto výpočetních úloh může naopak sloužit ne jako problém, ale naopak jako jeho řešení (centra mohou navyšovat množství výpočtů v dobách přebytku obnovitelné energie, kdy může být cena energie i záporná), nicméně pořád to znamená mít onen vyšší instalovaný výkon a nemalé investice. Možné je ale také využívat tradiční stabilní zdroje energie, jakými jsou jaderné elektrárny. A sem míří společnost Microsoft.

Ta totiž pro svá datová centra zpracovávající AI úlohy potřebuje tolik energie, že kvůli tomu bude možná po mnoha letech uvedena do provozu již odstavená jaderná elektrárna Three Mile Island. Ta je nechvalně známá jadernou katastrofou z roku 1979, nicméně její další část byla v provozu až do roku 2019, kdy byla odstavena kvůli ekonomickým důvodům. Společnost Constellation, která elektrárnu vlastní, se nicméně dohodla s Microsoftem o modernizaci Unit 1 a opětovném spuštění pod názvem projektu Crane Clean Energy Center (Unit 2 postižená katastrofou zůstane nadále odstavená). Toto by si mělo vyžádat náklady ve výši 1,6 mld. USD (cca 36 mld. Kč) a se zahájením provozu se počítá v roce 2028. Nic ale ještě není jisté.



Společnost doufá, že od regulátorů dostane všechna potřebná povolení ke spuštění a že jí dovolí provoz až do roku 2054. Pokud vše dopadne dobře, povolení budou udělena a elektrárna se probudí k životu, Microsoft bude nakupovat 100 % vyprodukované elektrické energie. A nebude jí málo. Instalovaný výkon modernizované elektrárny by měl totiž dosahovat 835 MW. To by mělo stačit na napájení 700 tisíc amerických domácností. Odhadem by to odpovídalo i k pokrytí spotřeby asi necelého 1,5 milionu elektromobilů provozovaných v USA.