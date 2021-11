Kvůli incidentu v Kourou se opět odkládá start JWST, jde ale pouze o dny

Odložení startu bylo oznámeno včera s tím, že čas navíc poslouží ke kontrole a provedení dodatečných testů dalekohledu, a to po jistém incidentu, který se přihodil v průběhu příprav na start. JWST už se nyní nachází v Kourou, čili ve Francouzské Gyuaně, kde má ESA své odpaliště a dříve platilo, že měl startovat 18. prosince. Nyní je zřejmé, že nebude startovat dříve než 22. prosince, což je nejbližší možný termín a ne pevně dané datum, neboť samozřejmě záleží na tom, zda kontrola a testy neodhalí nějaký závažný problém či poškození.

Co se ale přihodilo? Technici se zrovna chystali vysadit teleskop na adaptér pro připojení k raketě, zrovna když jedna z upínacích objímek povolila, což způsobilo, že se celý teleskop prudce zachvěl. Jde tak právě o vibrace, které by mohly teleskop poškodit, i když ten je stavěn i testován na to, aby přežil i prudké vibrace raketového nosiče při startu. Nicméně z popisu není moc jasné, co uvolnění objímky skutečně způsobilo a jak prudký ráz to byl.

NASA už má nyní ustanovenou novou komisi, jejímž úkolem bude nyní otestovat systémy teleskopu a prohlédnout jej. To by mělo zabrat většinu tohoto týdne a poté nám NASA sdělí, jak tato kontrola dopadla. Až poté se budou moci obnovit přípravy na start, takže můžeme doufat, že půjde jen o další ztracené čtyři dny a ne o něco horšího.

Čili aktuálně platí nejbližší termín startu 22. prosince.

