Laserová jaderná fúze už "vygenerovala" 4násobek vstupní energie

Na konci roku 2022 obletěla svět zpráva, že jaderná fúze poprvé vyrobila více energie, než kolik spotřebovala. Konkrétně šlo o National Ignition Facility (NIF), které pracuje na systému laserů. Těch je tu 192 a pálí na vnitřní stěny zařízení, které dosáhne obrovské teploty, následně dojde zažehnutí reakce a atomy vodíku se začnou slučovat v helium. Atom helia je lehčí než dva atomy vodíku, což ve výsledku znamená uvolnění energie, která se může zachytit. Tehdy [v roce 2022] bylo na vstupu 2 MJ energie, výstupem pak 3,15 MJ.

Od té doby se tento rekord povedlo několikrát překonat. V červenci 2023 se ze zhruba stejného množství energie povedlo dosáhnout 3,88 MJ, v únoru 2024 pak už dokonce z 2,2 MJ na vstupu získali 5,2 MJ na výstupu. V letošním dubnu ale i toto výrazně překonali. Ze vstupních 2,08 MJ získali na výstupu výborných 8,6 MJ, což je více než 4násobek energie. Má to ale nějaký ten háček. Toto se počítá od energie samotných laserů (tedy "laserovým výstupem" vstupujícím do reakce), ale nepočítá se tu s energií potřebnou pro tyto lasery (tedy "laserovým vstupem"). V tomto případě nebylo zveřejněno, o kolik energie se jednalo, ale v roce 2022 to bylo okolo 300 MJ. Budeme-li předpokládat, že tolik bylo použito i nyní, tak tu nemáme něco, co by vytvořilo 4krát více energie, než kolik do reakce vstupuje, ale jen necelá 3 %. Tedy 97 % energie "vyhodí".