LAVO: vodíkové úložiště energie pro domácnost

Velkou otázkou do budoucna je skladování elektrické energie. Ačkoli se to kvůli problémům s akumulátory na všemožných frontách nezdá, jsou prozatím asi nejlepším (nejuniverzálnějším) způsobem, pokud jde o kompromisy mezi všemi těmito parametry. Hodně se věří i vodíku, který sice zdaleka není tak efektivní (co do energetických ztrát, kde je jeho ekologický dopad horší), ale zase nevyžaduje tolik toxických materiálů, což akumulátory ano. Lavo Green Energy Storage System je novým typem úložiště, které chce stavět právě na vodíkové technologii. Konkurovat by tak mělo např. akumulátorům, jako je Tesla Powerwall 2.



Celé zařízení má rozměry 168×124×40 cm a se vším všudy váží nemalých 324 kg. Uvnitř najdete vodíkové nádrže pracující pod tlakem 30 barů (maximálně až 35 barů), systém pro čištění a elektrolýzu vody, nechybí pochopitelně ani palivový článek, který vyrobený vodík převede zpět na elektřinu. Systém dovolí uložit až 40 kWh energie, což je 3násobek toho, co zvládne Tesla. V Austrálii by to mělo stačit na 2 dny provozu. Maximálním výstupem je pak 5 kW. Systém by měl vydržet na 20 tisíc cyklů, záruka je na 10 let a počítá se životností na 30 let. Otázkou je, kolik toho vydrží lithiový 5kWh akumulátor, který se zde také nachází. Samotný vodíkový systém by totiž nemusel zvládat okamžité změny potřebného výkonu, takže akumulátor zde funguje jako vyrovnávací buffer.

LAVO Storage podporuje i připojení na Wi-Fi, aby bylo možné monitorovat jeho funkčnost. Hlučnost dosahuje nanejvýš 45 dB a slibuje odolnost danou ratingem IP54. Nevýhodou celého řešení je ale opravdu velmi vysoká cena. Jen samotný lithiový akumulátor má poloviční velikost řešení od Tesly, a připočíst musíme ještě další součástky pro práci s vodíkem. První verze L.21, která se dostane na trh v červnu 2021 v počtu 2500 kusů, má totiž vyjít na 34750 AUD (575 tisíc Kč). Cena druhé verze L.22 (září 2022) a třetí L.23 (září 2023) klesne na 29450 AUD (488 tisíc Kč).



