Leak z GeForce NOW ukazuje na další exkluzivity PlayStationu chystané pro PC

Firma Sony si touto svou praxí vytvořila v řadách svých zákazníků zlou krev, neboť někteří asi nechtějí přijít o pocit výjimečnosti, který jim dávaly hry, jež si nemůžeme zahrát na žádné jiné platformě. Nicméně to Sony evidentně moc netrápí, neboť dle informací uniklých díky platformě GeForce NOW se chystají další hry, které budou portovány i na PC.

Sony již pro PC připravilo hry jako Detroit Become Human, Journey, Death Stranding, Nioh 2, Days Gone či Horizon Zero Dawn a jak to vypadá, můžeme se těšit na mnohé další. Vývojář Igor July totiž z databáze serveru zapojeného do služby GeForce NOW vytáhl záznamy právě i o hrách určených pro platformu PlayStation, které se dosud na PC nedostaly a ani nebylo ohlášeno, že by se pro PC připravovaly.