Lehký dron DJI Mini 3 Pro dostává 1/1,3" snímač a výdrž na 31 až 47 minut letu

Společnost DJI představila další generaci malých dronů Mini 3 Pro. Ty už tradičně váží méně než 250 gramů, což je častá hranice mnoha států pro registraci dronů a/nebo pilotů, případně jiná omezení. DJI Mini 3 Pro tak váží méně než 249 gramů a ve složeném stavu má pouhých 145×90×62 mm. V rozložením pak včetně lopatek vrtulí měří 251×362×70 mm. Máme zde několik velmi užitečných vylepšení a např. základní výdrž na Intelligent Flight Battery se zvýšila za 31 na 34 minut. Kdo chce, může zakoupit i větší baterii Plus se 47minutovou výdrží, ale pak už musí počítat s tím, že se nevejde do hmotnosti 250 gramů. Dron takto může uletět maximální vzdálenost 18 km, resp. 25 km. Nejvyšší rychlost letu je v režimu S až 16 m/s a dokáže se poprat s větrem o rychlosti 10,7 m/s.



Další užitečnou změnou je samotná kamera. Z malého 1/2,3" 12MPx snímače jsme se dostali na velký 1/1,3" 48MPx čip (1,2µm pixely, 2,4µm po sloučení). Ten je plošně více než 3× větší, chlubit se může také duální nativní citlivostí (tato technika obecně významně zlepšuje výsledky za horšího světla při vyšších citlivostech ISO). 24mm objektiv (po přepočtu) má také významně zlepšenou světelnost z F2,8 na F1,7. Zaostřen je od 1 metru do nekonečna a má 82,1° úhel záběru. Pořizovat můžete 48MPx nebo 12MPx snímky, podporován je JPEG i RAW (DNG). Citlivosti mají rozsah ISO 100 až 6400, časy od 1/8000 sekundy do 2 sekund.

Většinu bude asi zajímat video. Dostáváme zde podporu UHD 4K videa (3840×2160 pixelů) až při 60p, přičemž toto se týká i 2.7K (2720×1530 pixelů) a Full HD (1920×1080 pixelů). Full HD je nicméně k dispozici i jako slow-motion při 120 fps. V HDR režimu je k dispozici maximálně 30 fps. Podporovány jsou formáty MP4 i MOV v kodeku H.264i H.265 a datovém toku až 150 Mbps. Může potěšit i barevný profil D-Cinelike. Zajímavostí je, že kameru lze otočit o 90° a snímat vertikálně, což se hodí na TikTok, YouTube Shorts a další podobné.

Máme zde vylepšené senzory pro snímání překážek (dopředu, dozadu, pod sebe), což přináší systém Advanced Pilot Assistance Systems 4.0 (APAS 4.0), nicméně toto nefunguje při frekvencích 48 fps a vyšších. Jsou zde i různé režimy sledování Spotlight 2.0, Point of Interest 3.0 and ActiveTrack 4.0, QucikShots pak zahrnuje režimy Dronie, Helix, Rocket, Circle, Boomerang a Asteroid.

Zajímavostí je možnost využít nejen tradiční ovladač s pomocí telefonu a aplikace DJI Fly, ale také nový ovladač DJI RC, který má zabudovanou 5,5" dotykovou obrazovku i aplikaci, takže smartphone už vůbec není potřeba. Koupit si můžete i nabíjecí hub schopný nabít dva akumulátory, set ND filtrů (ND16, 64 a 256) nebo 30W USB-C nabíječku, která nabije akumulátor za 64 minut (Plus za 101 minut).

Základní verze DJI Mini 3 Pro s klasickým dálkovým ovládáním vyjde na 829 EUR (20.500 Kč). Pokud nechcete ani základní ovladač a budete používat ten z původní verze, připravte si 739 EUR (18.300 Kč). Budete-li naopak chtít set s novým ovladačem s LCD, budete potřebovat 999 EUR (24.700 Kč). Pro Fly More Kit s dvěma základními akumulátory, nabíjecím hubem (Two- Way Charging Hub), brašnou, 2 páry lopatek a kabelem USB-C 3.0 pak vyjde na dalších 189 EUR (4700 Kč).