Lenovo by mohlo vstoupit na trh s herními deskami pod značkou Legion

Původně velice živý trh se základními deskami se postupně vykrystalizoval do podoby, v níž tu máme čtyři hlavní společnosti (Asus, Gigabyte, MSI a ASRock) a několik vedlejších, které nejsou tolik vidět (EVGA, Biostar, Colorful), nemusí se orientovat na všechny trhy a jejich nabídka není tak bohatá. Uvidíme, zda nám Lenovo do tohoto trhu pustí svěží vítr, ostatně v posledních letech jsme mohli vidět spíše to, jak od sebe přední výrobci základních desek bezostyšně opisují a předvádí ty samé novinky v tu samou dobu (LED podsvícení, "opancéřované" sloty PCIe, atd.).

Pokud budeme brát vstup firmy Lenovo na trh se značkovými deskami jako hotovou věc, můžeme se ptát, kam se na něm asi tak bude chtít zařadit. Může se stát pouze lokálním výrobcem desek pro svou domovskou Čínu, ale může se také pokusit proniknout dál. To bychom se mohli dozvědět už velice brzy, neboť Lenovo si má chystat desky Legion už pro 10. generaci desktopových Core, které mají být představeny na konci tohoto měsíce.

Dle pohledu na dvě vyfocené desky Legion to ale zatím na nic podobného nevypadá, neboť ani jedna z nich nevypadá na standardní formát používaný v běžných skříních. Jeden model je přitom vybaven čipsetem B460, takže je určen pro Comet Lake-S a druhý má ještě čipset série 300 pro Coffee Lake. Napájení na větší desce nevypadá špatně a obsahuje 8+2 fáze (Upper MOS: PK6H6BA-GP, Lower MOS: PK650BA-GP) a dvě pozice pro M.2 SSD vybavené chladiči plus Wi-Fi modul.

Jde tak především o použití značky Legion, což by naznačovalo, že by se Lenovo mohlo odhodlat ke vstupu na trh se značkovými deskami. Pokud ano, pak tyto dvě mezi ně rozhodně patřit nebudou a spíše je můžeme vidět jako samostatně neprodejný základ herních počítačů od Lenova.

