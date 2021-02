Lenovo nabízí P40w: 40" monitor s Thunderboltem 4 a AMT

V prvé řadě je to ovšem panel monitoru Lenovo ThinkVision P40w, na který se zaměříme. Jde totiž o panel IPS s neobvyklou úhlopříčkou 39,7 palce (100,8 cm), který nabízí poměr stran 21:9 a rozlišení WUHD, čili 5120 x 2160. Není divu, že při takové velikosti už je prohnutý (2500R), nicméně právě s ohledem na to se asi nebude moc hodit grafikům, ostatně jim ani není primárně určen.

Jde spíše obecně o výbavu do kanceláře, která díky rozhraní Thunderbolt 4 poslouží také jako dokovací stanice pro notebook. Pomocí jednoho kabelu tak můžeme napojit vedle monitoru také potřebné periferie a notebook samotný se může naopak dobíjet (až 100 W a do USB C umí pustit až 27 W). Portová výbava je přitom velice slušná a zahrnuje také eKVM přepínač pro jednoduché přepínání se mezi dvěma počítači s využitím jedné sady periferií.

Mezi video rozhraní zde patří dva Thunderbolty 4 s možností sériového napojení dalšího monitoru (daisy chain), dále HDMI 2.0 a DisplayPort 1.4. Pak je to audio výstup na 3,5 mm, celkem čtyři USB 3.2 Gen 1 typu A plus jeden typu C a abychom nemuseli využívat Wi-Fi či do notebooku zapojovat ještě jeden kabel, samotný monitor je vybaven portem RJ-45.

Co se týče panelu, ten zvládá své nativní rozlišení při obnovovací frekvenci až 75 Hz, jasem až 300 nitů, kontrastem 1000:1 a odezvou 6 ms v normálním režimu či 4 nm v režimu "Extreme". Přichází také s kalibrovanými barvami a slibem 98% pokrytí barevného prostoru DCI-P3. Podporovaná Intel AMT (Active Management Technology) zde poslouží svému běžnému účelu, čili vzdálené správě firemních počítačů s využitím Intel Management Engine.

Samozřejmostí je zde flexibilní stojan nahraditelný VESA držákem (100 x 100 či 200 x 100), typická spotřeba je 60 W a hmotnost necelých 15 kg.

Lenovo ThinkVision P40w bude k dispozici od června za 1699 USD.

