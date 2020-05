Lenovo oznámilo počítače ThinkCentre s 10. generací Intel Core

V posledních týdnech výrobci představili spoustu desktopů, které těží z 10. generace procesorů Intel Core. Ve většině případů se ovšem jednalo o herní modely, ovšem z této řady vybočují novinky od Lenova. Čínský výrobce se zaměřil na podnikovou sféru, kam přináší novinky ze sérií ThinkCentre M70, ThinkCentre M80 a ThinkCentre M90. Najdeme v nich tower PC, all-in-one, SFF (Small Form Factor) nebo jiné kompaktní PC, které spojuje zaměření na funkce týkající se produktivity, správy a zabezpečení. Výrobce se snažil také o snížení rozměrů, aby počítače zabíraly méně místa na pracovním stole.

Všechny novinky využívají až procesory Intel Core desáté generace, v případě řad M70 a M80 jsou v nabídce také procesory s technologií vPro. Výbava se potom samozřejmě liší podle konkrétního modelu a zvolené konfigurace. Počítače ThinkCentre ve verzi Tiny jsou dostupné v 1L velikosti, zatímco rozměrnější verze SFF a Tower zase mohou nabídnout více funkcí pro fyzické zabezpečení. Patří mezi ně zámek Kensington, Smart Cable Lock pro zabezpečení periferií jako myš a klávesnice nebo Chassis E-Lock napájený základní deskou, který chrání komponenty uvnitř šasi.

K nejzajímavějším řešením stále patří modulární řešení ThinkCentre-in-One (TIO), což je malý desktop ve verzi Tiny, který lze připevnit na zadní stranu kompatibilních monitorů. Jedná se o alternativu k běžným AIO PC, která rovněž šetří místo na stole, ale nabízí více možnostmi využití – v případě potřeby počítač jednoduše připojíte k jinému monitoru. Všechny počítače také splňují normy spotřeby energie podle specifikace Energy Star 8.0, certifikát ekologické udržitelnosti TCO 8. generace i směrnice EU o nevyužívání nebezpečných látek RoHS. Z hlediska odolnosti prošly všechny nové modely ThinkCentre testy podle standardu americké armády MIL-SPEC, který zahrnuje otřesy, vlhkost a teplotní změny.





České zastoupení zatím nezveřejnilo, jak to bude s cenou a dostupností nových podnikových PC na tuzemském trhu. Musíme proto nahlédnout do USA, kde máme k dispozici více informací. Počítače vstoupí do tamních obchodů v červnu. V řadě ThinkCentre M90 nalezneme varianty M90t Tower, M90s SFF a M90q Tiny, přičemž ceny budou startovat na 819 dolarech (21 000 Kč bez DPH). Řada ThinkCentre M80 obsahuje verze M80t, M80s a M80q Tiny, a to za cenu od 739 dolarů (19 000 Kč bez DPH). A nakonec řada ThinkCentre M70, kde budou mít možnost zákazníci vybírat z verzí M70t, M70s, M70q a M70a. Se základní cenou 499 dolarů (12 800 Kč bez DPH) se zároveň jedná o nejlevnější volbu.