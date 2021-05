Lenovo představuje 360Hz herní monitor Legion Y25g-30

Lenovo vedle několika herních notebooků Legion s Legion Y25g-30 a slibuje velmi vysokou obnovovací frekvenci 360 Hz i podporu synchronizační technologie Nvidia G-Sync, máme zde i Nvidia Reflex. Monitor má 24,5" panel typu IPS s podsvícením bílými LED a poměrem stran 16:9. Při malé úhlopříčce (na dnešní poměry) má i nižší rozlišení Full HD 1920×1080 pixelů (to ale hráčům může stačit, pokud chtějí dosáhnout tak vysokých frekvencí). Pozorovací úhly činí 178° horizontálně i vertikálně. Displej má 1ms odezvy v režimu Extreme Mode, maximální jas 400cd/m2 a typický kontrast 1000:1.

Společnostvedle několika herních notebooků Legion s procesory Tiger Lake-H představila také nový herní monitor této řady. Nese názeva slibuje velmi vysokou obnovovací frekvencii podporu synchronizační technologie Nvidia G-Sync, máme zde i Nvidia Reflex. Monitor má 24,5" panel typu IPS s podsvícením bílými LED a poměrem stran 16:9. Při malé úhlopříčce (na dnešní poměry) má i nižší rozlišení Full HD 1920×1080 pixelů (to ale hráčům může stačit, pokud chtějí dosáhnout tak vysokých frekvencí). Pozorovací úhly činí 178° horizontálně i vertikálně. Displej má 1ms odezvy v režimu Extreme Mode, maximální jas 400cd/m2 a typický kontrast 1000:1.

Barvy jsou podporovány maximálně 8bitově (16,7 mil. odstínů) a monitor slibuje pokrýt 99 % barevného gamutu sRGB. Pokud jde o připojení, jsou zde dva porty HDMI 2.0, jeden Display Port 1.4, nechybí ani 3,5mm combo audio jack. USB hub nabídne jeden USB-B 3.2 Gen1 (upstream), dále downstream v podobě 3× USB-A 3.2 Gen1 a jednoho USB-C 3.2 Gen1 s PD 27W. Monitor lze naklopit od -5° do +22°, do stran je možné ho natočit o 30°. Nechybí ani funkce pivota a výškové nastavení ve 130mm rozsahu. K dispozici je také Kensington Lock a VESA 100×100mm, máme zde i 3W reproduktory. Nový monitor se sice představuje teď, ale do prodeje půjde až v říjnu za 699,99 USD.



